10 من أشهى الشطائر في العالم.. كيف يمكنك إعدادها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الشطائر.. هي الطعام الأكثر تواضعًا والأكثر رواجًا في العالم. ويصعب أن تجد بلدًا لا يحوي مطبخه على نوع من الخبز يُحشى بمكونات تهدّئ من جوعك. ويشبه الترحال بين هذه الشطائر السفر حول العالم.
لكن، لتسهيل الأمر عليك، إليك 10 من أشهى الشطائر في العالم:
شطيرة بامبازو، المكسيك
تشكل شطيرة بامبازو دعامة أساسية لطعام الشارع المكسيكي. وهي تتألف من الخبز الذي يُحشى بالبطاطا، والكوريزو، والخس، والقشطة الحامضة، والصلصة.
شطيرة تراميتسينو، إيطاليا
تراميتسينو عبارة عن شطيرة إيطالية مثلثة الشكل، مكونة من شريحتي خبز أبيض طري أزبلت حروفه، وتحتوي على بيض مسلوق وسمك التونة.
شطيرة الشاورما، الشرق الأوسط
رغم أن هناك طرق عدة لإعدادها، إلا أنّ القاعدة تتمحور حول وضع لحم متبل ومشوي ومقطع في خبز بيتا، وتُضاف إليه مكونات مثل البندورة، والبصل، والبقدونس.
شطيرة شيفيتو، أوروغواي
يقدم هذا البلد الصغير الواقع في أمريكا الجنوبية مذاقًا رائعًا مع شرائح لحم رفيعة (تُسمى تشوراسكو) ولحم الخنزير المقدّد، والخس، والمايونيز، وجبن الموزاريلا الذائب.
شطيرة بان بانيا، فرنسا
يقطع الخبز المرفخ إلى نصفين، من دون فصلهما، وتُوضع بينهما طبقات من الخضار النيئة، والأنشوجة، والزيتون، وشرائح البيض المسلوق وقطع التونة.
شطيرة الفريكاسي، تونس
تقلى الشطيرة المخمرة من الخارج، ويوضع في داخلها خليط لذيذ من التونة، والبطاطا، والبيض المسلوق.
الشطيرة الكوبية، كوبا/ الولايات المتحدة
تتكون هذه الشطيرة المضغوطة من لحم الخنزير المسلوق والمشوي، بالإضافة إلى المخللات، والخردل، والجبن السويسري، والزبدة.
شطيرة كاتسو ساندو، اليابان
تُوضع كستلاتة اللحم المقلية والمغطاة بفتات الخبز المعروف بالبانكو، داخل خبز الحليب الأبيض الياباني الرقيق شوكوبان (shokupan)، وتُعتبر وجبة خفيفة مفضل تناولها لدى ممارسة طقوس العبادة.
شطيرة Croque monsieur، فرنسا
تأتي الشطيرة بنسختين للذكور والإناث. وتتضمن شطيرة كروك مسيو شرائح من الخبز الأبيض مغطاة بالجبن المبشور ومحشوة بشرائح اللحم الرقيقة. وبالنسبة إلى شطيرة كروك مدام، فإنها الشطيرة ذاتها ولكنها تُغطى بالبيض المقلي بدلاً من ذلك.
شطيرة فيلي تشيزستيك، الولايات المتحدة (فيلادلفيا)
وهذا الخليط الخلاق الذي يؤكل ساخنًا شهيّ جدًا. حيث تُوضع وسط الشطيرة شرائح رفيعة مقطعة من اللحم، والجبن، والفلفل المقلي، والبصل بحسب الرغبة.
شطيرة فلافل بيتا، الشرق الأوسط
من قال إن الطعام النباتي ليس لذيذًا؟ وتتكون كرات الفلافل المقلية المقرمشة، من الحمص المنقوع والمطحون، الممزوج بالأعشاب، والمقلي الذي يُوضع داخل طبقتي خبز بيتا ساخن ورقيق، وتُضاف إلى الشطيرة مكونات الخس، والبندورة، وصلصة الطحينة المنعشة.