مصري يزور "حمامًا عموميًا" لتناول أشهر شطيرة برغر في ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تعتقد أنك تستطيع تناول ألذ شطائر البرغر في المطاعم الفاخرة فقط.. ولكن في الواقع، استطاع مدون السفر المصري، محمد العفيفي، أن يثبت عكس ذلك تمامًا.

وفي مقطع فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب"، يصطحب العفيفي متابعيه إلى أحد أشهر مطاعم البرغر الموجودة في ألمانيا، وتحديدًا العاصمة برلين (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ونظرًا إلى أن برلين تُعتبر مدينة مختلفة عن غيرها، أراد العفيفي إبراز هذا الاختلاف في شيء يهتم به الناس ويحبونه في المنطقة العربية.

ويُعتبر مطعم "برغر مايستر" هو الخيار الأول لأحد أغرب المطاعم في برلين، وتحديدًا بسبب قصته، حيث كان في الأساس أحد الحمامات العمومية في المدينة.

وأوضح العفيفي أن المطعم هو عبارة عن بيت أخضر صغير كان يميز الحمامات العمومية قديمًا. وبالنسبة إلى جلسته، فهي عبارة عن حواجز مغطاة ببعض شرائط الخشب لجعلها مريحة نوعًا ما.

وكان يرجح أهل برلين هذا المطعم كخيار أول لتجربة طعام لذيذ في المدينة، مع تقديم شطائر برغر مختلفة، ومن ضمنها خيارات نباتية، إذا كان الزبائن لا يفضلون تناول اللحوم.

ويقول العفيفي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "شطيرة البرغر لذيذة جدًا، ذات عصارة، مع الجبن، والخبز الطازج، وقطع الفطر، ما يعطي طعمًا لا يُقاوم".

ورغم تواجد المطعم في الشارع، إلا أن مدون السفر المصري قد تفاجأ بتطوره من حيث توفر وسائل الدفع ببطاقة البنك، ووجود أرقام لتنظيم الطلبات.

ويعتبر العفيفي أن ألمانيا لا يمكن للمسافرين تجاهلها، خاصة إذا أرادوا التعرّف إلى "القارة العجوز" بشكل أعمق.

وتتميز ألمانيا في اختلاف شمالها عن جنوبها تمامًا من حيث الجغرافيا، والثقافة، وفن التعامل، ويختلف أيضًا غرب البلاد عن شرقها تاريخيًا. ومع هذا الاختلاف، هناك بعض القواعد والتقاليد التي يلتزم بها الألمان ولا يتخطوها.

وفي حال كنت تخطط رحلتك إلى ألمانيا، فاحرص على زيارتها في فصل الصيف بدلًا من الشتاء، حتى تستطيع تفادي البرودة الشديدة وانطواء الألمان بشكل عام.

وأوضح العفيفي أن حالتهم المزاجية تتأثر جدًا بظهور الشمس، والتي تغيب في غالبية فصل الشتاء.