دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC تحديثًا، الاثنين، لتوصيات السفر في ظل استمرار انتشار فيروس "كوفيد-19".

وكانت الوكالة كشفت في الآونة الأخيرة عن تعديل نظام التصنيف الخاص بها لتقييم مخاطر تفشي "كوفيد-19" بالنسبة للمسافرين.

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر في الإنفوغراف أعلاه:

من الدول العربية، أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الاثنين، الأردن إلى المستوى الأول "المنخفض" لجهة خطر انتشار فيروس كورونا وأثره، بعدما كانت مصنفة في المستوى الثاني "معتدل الخطورة" للتفشي، الأسبوع الماضي.

وبذلك، تنضم الأردن إلى كل من السعودية، والمغرب، وليبيا، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي.

كما أضافت الوكالة لبنان إلى المستوى الثاني "المعتدل الخطورة" لجهة تفشي كورونا، الإثنين.

وبذلك ينضم لبنان إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق.

وأصبح المستوى الثالث يشمل الدول حيث خطر تفشي "كوفيد-19" "عالي الخطورة"، الذي لم تدرج ضمنه أي وجهة عربية إضافية، في تحديث الوكالة الأخير، الإثنين.

وتشمل هذه الفئة راهنًا، كل من البحرين، والكويت، وقطر، وتونس، والصومال، والأراضي الفلسطينية.

أما بالنسبة للمستوى الرابع، الذي كان يمثل سابقًا أعلى فئة من حيث المخاطر، فهي مخصصة حاليًا للظروف الخاصة فقط، التي تشمل عدد الحالات المرتفع للغاية، أو ظهور متحور جديد مثير للقلق، أو انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية.

ولم تُسجل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها دولًا ضمن هذا المستوى الرابع على صفحة توصيات السفر الخاصة بها الإثنين.

وأدرجت الوكالة مصر ضمن فئة المستوى "المجهول" لجهة تفشي كورونا، وذلك جراء عدم توفر المعلومات حولها، لتنضم إلى كل من الجزائر، والسودان، وسوريا، واليمن.