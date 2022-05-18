من كوريا الجنوبية إلى اليابان.. دول في آسيا تتخلى عن إستراتيجية "صفر كوفيد" وتفتح حدودها للسياحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وكالة السياحة اليابانية الثلاثاء، أنها ستسمح بجولات سياحية تضم أعدادًا صغيرة هذا الشهر كجزء من تجربة "اختبار السياحة"، وذلك قبل إعادة فتح البلاد بالكامل للزوار الأجانب.

وأضافت وكالة السياحة اليابانية أن هذه التجربة ستسمح للحكومة بتقييم بروتوكولات الصحة، والسلامة، وكيفية التعامل مع إصابات "كوفيد-19" بين المشاركين في الاختبار، وفق بيان صادر عنها، الثلاثاء.

وأفاد البيان أنّه "سيسمح لنا هذا المشروع بالتحقق من الامتثال، والاستجابات الطارئة للوقاية من العدوى، وصياغة إرشادات لوكالات السفر ومشغلي أماكن الإقامة كي تأخذها بالاعتبار".

ستكون التجربة، التي تأجلت منذ أواخر عام 2021، جراء التشدد بتدابير مراقبة الحدود تخوفًا من متحور "أوميكرن"، مفتوحة للسياح الذين حصلوا على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19، والوافدين من أستراليا، وسنغافورة، وتايلاند، والولايات المتحدة.

وستخطط وكالة السياحة اليابانية للجولات مع وكالات السفر، وسيقوم منظمو الرحلات بمرافقة المجموعات السياحية في مختلف الأوقات، وستحدد مسارات سياحية ثابتة للسياح المنضوين داخل المجموعات السياحية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، الذي رفض الكشف عن اسمه وفقًا للممارسات المتبعة في اليابان، أن الحكومة تدرس قرار السماح بإشراك 50 سائحًا في الجولات التجريبية، لكنه أشار إلى أن العدد لم يحسم بعد.

يجب أن يكون لدى السياح المشاركين أيضًا تأمين صحي خاص.

ولن يكون هناك أي تغيير في متطلبات الفحوص الحالية لدخول الدولة.

فيتعيّن على الزوار تقديم إثبات فحص كوفيد-19 سلبي قبل 72 ساعة من المغادرة، وإجراء فحص مرة أخرى عند الوصول.

وفي الوقت الحالي، يسمح فقط لـ10 آلاف شخص بدخول اليابان يوميًا، لكن الحكومة تفكر بمضاعفة هذا العدد إلى 20 ألف في يونيو/ حزيران المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة اليابانية.

ويأتي هذا القرار الأخير، في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ضغوطًا متزايدة من قبل الشركات المحلية والمجتمع الدولي، لإعادة فتح الحدود.

في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن اليابان ستعيد فتح أبوابها للسياحة هذا العام تماهيًا مع دول مجموعة السبع، إلا أنه لم يقدم جدولًا زمنيا بشأن موعد فتح الحدود بالكامل.

وتسمح إجراءات الدخول الحدودية الحالية لليابان بدخول 10 آلاف وافد جديد يوميًا، لكنها لا تشمل السياح الآتين بغرض الترفيه.

في الوقت الحالي، في وسع المواطنين، والمقيمين، والباحثين، والطلاب، وأفراد عائلات المقيمين، والمسافرين من رجال الأعمال الحاصلين على موافقة مسبقة، دخول الأراضي اليابانية.

يواجه البعض الحجر الصحي، استنادًا إلى الوجهة الآتين منها.

واستقطبت اليابان 31.9 مليون زائر عام 2019، وكان من المتوقع أن تحقق البلاد هدفها المتمثل بالترحيب بـ40 مليون سائح عام 2020 قبل بدء الجائحة، بحسب بيانات عام 2022، الصادرة عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية.