تصميم غير مألوف ليخت فاخر مزوّد بعين زجاجية ضخمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع دخول أعداد قياسية من اليخوت الفاخرة إلى السوق، بات المصممون يتحدّون أنفسهم بهدف إبراز مفاهيمهم الابتكارية.

وشهدنا خلال السنوات الماضية، العديد من تصاميم اليخوت الغريبة المستوحاة من سفن الفضاء، وأسماك القرش، وأفلام ما بعد نهاية العالم، وحتى الأوريغامي منها.

ورغم ذلك، قد يكون هذا المفهوم الجديد لتصميم اليخوت الذي وضع تصوّره استوديو هندي Bhushan Powar Design، بين التصاميم الأكثر لفتًا للنظر راهنًا. ويتخذ هذا الاستوديو من ولاية غوا الهندية مقرًا له، وأطلق عام 2019، ووصف بأنه "أول استوديو لتصميم اليخوت الفاخرة في الهند".

يبلغ طول هذا اليخت 110 أمتار، ويحمل اسم Zion، ويتميّز بقبة زجاجية مذهلة تشبه العين العملاقة أو "الثقب الأسود".

تصميم ملفت للنظر

Credit: Bhushan Powar Design

يعتبر هذا اليخت الفاخر أشبه بمنصة عرض لمن هم على متنه، ويوفر مشاهد بزاوية 360 درجة، وسيجذب الأنظار عندما يخوض عباب البحر.

وقال المصممون إنّ "مفهومنا يجذب الأنظار بأناقته العصرية، ويفاجئ مالكه بأسرار أعماق البحار"، قبل الإشارة إلى أنّ الثقوب السوداء، ليست إلا نقاطًا كثيفة لدرجة أنها تخلق أحواض جاذبية عميقة، "تجذب الطاقة".

وإلى القبة، التي تُعد ميزة بارزة لليخت، سيتمتع "زيون" بمسبح لا متناهي ذات قاعٍ زجاجي، ومصعد زجاجي ينتقل من سطح سفينة إلى آخر.

وهذا اليخت الفاخر مزوّد أيضًا بجسر علوي حيث يمكن للركاب الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر "في مختلف الظروف المناخية"، بالإضافة إلى مهبط للطائرات العمودية بطول 12 مترًا موجود على السطح العلوي للسفينة، ومؤلف من هيكل مصنوع من الألومنيوم.

وسائل راحة مذهلة

Credit: Bhushan Powar Design

يضم اليخت 10 غرف فاخرة، بالإضافة إلى جناح رئيسي قائم على السطح الرئيسي المزود بشرفات للجلوس تحت السماء تشغّل كهربائيًا.

السطح السفلي، يتألف من نادٍ شاطئي، وصالة ألعاب رياضية، وحديقة مفتوحة يمكن تحويلها إلى صالة واسعة للتشميس، من خلال شرفات قابلة للطي على الجانبين.

وتقدر كلفة تصنيع اليخت "زيون" بين 500 و600 مليون دولار، ويحتوي أيضًا على مرآب كبير يضم قوارب نفاثة، والعديد من الألعاب المائية الأخرى.

ويأمل مؤسس استوديو التصميم الهندي بوشان باوار أن يبصر يخته النور يومًا ما، رغم أنّ الأمر قد يستغرق الكثير من الوقت والبحث لتحديد إمكانية ذلك.

مفاهيم مبتكرة

Credit: Bhushan Powar Design

وتتأثر مفاهيم استوديو التصميم هذا كثيرًا ببحر العرب.

التصميم المبتكر لهذا اليخت ليس الأول من نوعه، فعام 2019، كشف فريق التصميم النقاب عن Mori، وهو يخت فاخر يبلغ طوله 90 مترًا استوحي من سمكة قرش ماكو قصيرة الزعانف.

ويشكل "زيون" أحد الابتكارات الإبداعية في العالم التي كُشف النقاب عنها خلال هذا العام. وكانت شركة شركة التصميم Lazzarini Design Studio التي تتخذ من روما مقراً لها، قدمت تصميمها لـ Air Yacht هذه السنة، وهو مفهوم جديد يمكنه "الإبحار في السماء" كما في المياه.

وكذلك عرض استوديو إيطالي آخر SkyStyle في يناير/ كانون الثاني، أحدث تصميماته Unique71، وهو يخت فاخر على شكل سكين يبلغ طوله 71 مترًا.