غواصة تواجه سمكة قرش تحت الماء وتبعدها بيد واحدة فقط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سألت نفسك كيف يمكن أن تتصرف في حال مصادفتك لسمكة قرش النمر؟ بينما يفكر بعض الأشخاص أن حياتهم أصبحت على المحك، تقدّم الغواصة أندريانا فراغولا بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لإبعاد هذا الكائن المفترس عن طريقك.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع "إنستغرام"، تظهر فراغولا وهي تقوم بإعادة توجيه سمكة قرش النمر أثناء اقترابها منها، في الساحل الشمالي لأواهو، هاواي.

وأوضحت فراغولا، وهي عالمة أحياء في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، أن سمكة قرش النمر ليست عدوانية، لكنها كانت فضولية لمعرفة هويتها.

وعملت فراغولا مع هذا النوع من أسماك القرش لحوالي 4 سنوات، واستطاعت أن تتعرف عليها جيدًا خلال هذه الفترة.

وإذا فكرت يومًا بتوجيه أسماك قرش النمر في حال مصادفتها، فلا ينبغي أن يقوم بذلك أي شخص عادي ليس لديه خبرة في التعامل مع هذه الكائنات البحرية.

ورغم أن أسماك القرش لا تعتبر وحوشًا آكلة للبشر، إلا أنها لا تزال كائنات بحرية مفترسة.

ويجب أن تقوم بإعادة توجيه سمكة قرش النمر فقط عندما تستمر بالاقتراب منك، وهو موقف نادر جدًا.

ولإبعاد سمكة قرش النمر، يجب عليك أولًا، المحافظة على التواصل البصري ومواجهتها.

وإذا كنت تفعل هذا ولا تزال سمكة قرش النمر تقترب منك، يمكنك مد زعنفتك في اتجاهها لإنشاء حاجز.

وبعد هذه النقطة، إذا كانت سمكة القرش لا تزال قادمة نحوك، فإن الشيء التالي الذي تريد القيام به هو الحفاظ على جسمك عموديًا، ومواجهة سمكة القرش مرة أخرى.

وبمجرد اقترابها، يجب أن تمد ذراعك بالكامل وأن تضعها بثبات على الجزء العلوي من رأس سمكة القرش.

وتأكد من الضغط على الجزء العلوي من رأس السمكة، وليس على الجزء الأمامي أو السفلي من الأنف، لأن هذا يمكن أن يتسبب في فتح فك سمكة القرش، وهو أمر لا تود حصوله حتمًا.

وبعد القيام بذلك، تأكد من المتابعة ومواصلة الدفع على طول رأس وجسم سمكة القرش للحفاظ على بعض المسافة بينكما. وعند هذه النقطة، اخرج من الماء في أسرع وقت ممكن دون الاندفاع بعيدًا والنظر إلى الفريسة.

واستمر في النظر حولك للتأكد من عدم اقتراب سمكة قرش النمر أو أي أسماك قرش مرة أخرى.

وتُعتبر هذه الطريقة مفيدة في الغالب مع أسماك قرش النمر تحديدًا، لأن الأنواع الأخرى من أسماك القرش الصغيرة عادة ما تكون أكثر حساسية لهذا النوع من اللمس ولا تستجيب بشكل جيد.

ويمكن أن تكون إعادة توجيه سمكة قرش النمر أمرًا خطيرًا للغاية لأنك تضع يديك بالقرب من رأس وفم الحيوان.

وبالطبع، يمكن أن تسبب هذه المنطقة كثيرًا من الضرر إذا كنت لا تعرف الموضع الصحيح لليد، أو لم تكن مدربًا بشكل مناسب.

وقالت فراغولا، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "لن أنصح الناس أبدًا بمحاولة البحث عن هذه الأنواع من التفاعلات دون إرشاد مناسب، احترامًا لأسماك القرش باعتبارها من الحيوانات المفترسة الرئيسية".

وفيما يتعلق بردود فعل الناس، يشعر البعض بالإلهام والإعجاب لرؤية مدى روعة هذه الكائنات المخيفة، وكيف يمكن التفاعل معها بطريقة سلمية، بينما يطلب آخرون عدم لمس الكائنات بهذه الطريقة.

وتشرح فراغولا أن اللمس ضروري للغاية في هذه المواقف للحفاظ على سلامة الغواص وسلامة سمكة قرش النمر.

وتُعتبر أندريانا أنها محظوظة لأنها نشأت بالقرب من المحيط عندما عاشت في مدينة ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكانت تميل إلى الغوص واستكشاف أعماق المياه منذ صغرها، حتى أصبحت غواصة معتمدة في المياه المفتوحة.

وعند تواجدها تحت الماء، تشعر فراغولا بالسلام الداخلي، ما يجعلها أكثر ارتباطًا بالبحر.

وقالت عالمة الأحياء: "لطالما كان لدي مثل هذا الحب العميق للمحيط منذ سن مبكرة، حيث كنت أقضي وقتًا أطول في الماء أو على متن قارب أو على الشواطئ أكثر مما كنت أقضيه على اليابسة".