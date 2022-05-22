كتلة صخرية ضخمة تقف على قاعدة رفيعة جدًا تثير الفضول بالسعودية

فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما تميزت صحراء حسمى، في منطقة تبوك، بالمملكة العربية السعودية، بتشكيلات صخرية فريدة من نوعها، كانت قد أمتعت الناظرين إليها أثناء تجولهم داخل متحف مفتوح من الجبال والصخور الرملية.

Credit: Mohammed AlSharif

ومن بين هذه التشكيلات الصخرية، لفتت انتباه المصور السعودي، محمد الشريف، صخرة عجيبة بعد مشاهدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد مرور شهر كامل من البحث المستمر، نجح أخيرًا في العثور عليها.

Credit: Mohammed AlSharif

وقال المصور السعودي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، إن "صخرة أم سرهيج" عجيبة في تكوينها وشكلها.

وبينما تتميز بقاعدة صغيرة ونحيلة، ستجد أنها عبارة عن كتلة صغيرة ضخمة يتجاوز طولها الـ30 مترًا.

Credit: Mohammed AlSharif

وأوضح الشريف: "جمال لا يُوصف.. تستطيع تأمل عظمة الخالق بمجرد وقوفك إلى جانب الصخرة العجيبة والمهيبة، فقاعدتها أصغر بكثير من حجم الصخرة كاملة".

ويعتبر الشريف أن "صخرة أم سرهيج" هي أحد أندر الكتل الصخرية الموجودة في البلاد، لأنه لم يشهد مثيلها سابقًا.

Credit: Mohammed AlSharif

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر موقعها الرسمي، يُعزى تشكيلها الفريد كما أوضح عضو هيئة التدريس بكلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقًا، أحمد النشطي، إلى عوامل التعرية التي مرت بالكتلة الصخرية على مر السنين.

ونتج عن ذلك تأثر الجزء السفلي منها بالرياح المحملة بحبيبات الرمل، التي تعمل في مثل هذه الحالات على نحت الكتل الصخرية، وبقاء الأجزاء العلوية منها بمعزل عن عمليات النحت الشديدة، بسبب عدم قدرة الرياح على حمل حبيبات الرمال بارتفاعات تتجاوز المتر والمتر والنصف.

Credit: Mohammed AlSharif

وبدوره، كان يحاول الشريف نقل الواقع الغريب والجميل لهذه الصخرة إلى العالم.

وحازت الصور على إعجاب العديد من الأشخاص، خاصة أن شكل الصخرة لم يكن مألوفاً أبدًا. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا لم يعلم الكثيرون من مقيمي مدينة تبوك بوجودها أساسًا.

ما رأيك بجمالها؟