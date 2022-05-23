ظهوره نادر.. سعودي يرصد حيوانًا بأساليب دفاعية مثيرة بجازان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن شاهدت حيوان غرير العسل، الذي لا يخرج من أي معركة كضحية، رغم صغر حجمه؟

وبعد بحث مطول.. نجح المصور السعودي، سعد آل مداوي، في رصد حيوان غرير العسل أثناء تواجده في منطقة جازان، جنوب المملكة العربية السعودية، وهو يتناول من بقايا طعام بحذر شديد.

ويستوطن "غرير العسل" في قارة أفريقيا، وكذلك في غرب آسيا، والمغرب، والسعودية، وأجزاء من سلطنة عُمان.

توثيقي لـ عائلةُ من حيوان #غرير_العسل الذي يمتاز بشجاعته وشراستة رغم صغر حجمه،الكثير لم يشاهده عالطبيعة #جنوب_السعودية #عسير @NCW_center @NatGeoMagArab @NatGeoAbuDhabi @natgeowild @Alsuhaibany @IAseeer @jnubg https://t.co/lULSz9QjEq

وقال آل مداوي، أثناء حديثه مع موقع CNN العربية: "يُعتبر أحد أشجع الحيوانات التي طورت نفسها للحفاظ على تواجدها داخل البيئات الصعبة".

ولا يخشى غرير العسل من أي حيوان مفترس آخر، حتى الأسود، حيث يحرص دومًا على مهاجمة الحيوانات الأكثر شراسة منه.

وفي الواقع، يصعب هزيمة هذا الحيوان بسبب امتلاكه الكثير من الحيل، التي تبقيه على قيد الحياة، كما أن تكوينه الجسدي يساعده في إنجاز مهامه.

وينتمي "غرير العسل" إلى فئة الثدييات، فهو يملك جسمًا طويلًا وجلدًا سميكًا، إلى درجة أن مخالب أي حيوان شرس لا تتمكن من اختراق رأسه.

وتعتبر أرجله قصيرة، كما أن عينيه وأذنيه صغيرتين.

وعند رؤية أسنانه غير المنتظمة، ستعتقد أنها لا تستطيع التهام أي حيوان، لكنها حادة بالفعل.

ويعتمد هذا الحيوان على أسلوب الخنق للقضاء على ضحيته، كما يمتلك غدة خاصة تقذف سائلًا قوي الرائحة، ويستخدمه لتحديد منطقته وردع الحيوانات المفترسة عنه.

وبحسب ما ذكره موقع "San Diego Zoo"، فإن غرير العسل يُعتبر جزءًا من عائلة ابن عرس، ويرتبط بالظربان، وثعالب الماء، والقوارض، وغيرها من حيوانات الغرير.

ويُعرف الحيوان أيضًا باسم "الراتل"، لكنه حصل على الإسم الشائع لغرير العسل، حيث يبدو أن طعامه المفضل هو العسل.

ومع ذلك، فإن ما يبحث عنه في الواقع هو يرقات النحل الموجودة في العسل.

ويتواجد غرير العسل في منطقة جازان بكثرة، وحرص آل مداوي على رصده لأنه قليل الظهور.

ولم تكن هناك أي مخاطر على حياة آل مداوي لأن الحيوان لم يلحظ وجوده، كما أنه لا يهاجم البشر ما لم تتم مهاجمته للدفاع عن نفسه.

ويبقى هدف المصور السعودي تصوير الحياه البرية واستكشافها وإظهارها للعالم، خاصة أنه من النادر مشاهدة مثل هذا الحيوان في المنطقة.