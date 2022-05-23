دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يزور غالبية الأشخاص مختلف الوجهات السياحية بهدف الترفيه عن أنفسهم، يميل المصور العراقي، مرتضى باسم، وهو مقيم في نيوزيلندا، إلى استكشاف أماكن غريبة يصعب الوصول إليها.

وكانت روتوروا من بين المواقع التي لفتت انتباه باسم، وتحديدًا بسبب البراكين الفعالة التي تُوجد أسفل المدينة في كل مكان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال المصور العراقي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "عندما تحفر في أي مكان بالمدينة، ستلاحظ خروج البخار الناجم عن الحمم البركانية الموجودة أسفل الأرض".

وتصل درجة حرارة الأرض في بعض الأماكن من مدينة روتورا إلى 80 درجة مئوية.

وتُعرف رائحة مدينة روتوروا بكونها كريهة جدًا، حيث قد لا يحتملها بعض الأشخاص.

وتفوح هذه الرائحة نتيجة عنصري الكبريت والهيدروجين، وهما ينبعثان من النشاط الحراري الأرضي في المنطقة.

وتُعتبر بعض الغازات الناتجة عن النشاط الحراري الأرضي في روتوروا سامة إلى حد قد يؤدي إلى الوفاة.

ومن بين أكثر التحديات التي واجهها المصور العراقي أثناء التصوير هي الوصول إلى بعض الأماكن التي يكثر فيها غليان المياه الطبيعية، وارتفاع درجات حرارة الأرض بشكل كبير.

وغالبًا ما تكون هذه الأماكن محاطة بحاجز لحماية الاشخاص من خطورة المكان.

وبعد مراسلة البلدية في روتوروا، استطاع باسم الوصول إلى بعض هذه الأماكن الخطرة، مع توخي الحذر والمجازفة قليلًا.

ووقعت عدة حالات وفاة في روتوروا، بحسب قول باسم، بسبب المياه الساخنة. وكانت هذه الحوادث وراء إغلاق الكثير من الأماكن الخطرة ومنع الاشخاص من الوصول إليها.

لذلك، من المهم اتباع جميع وسائل السلامة بمجرد الوصول إلى روتوروا، خاصة عند دخول أي منطقة فيها انبعاثات غازية ومياه بركانية.

وبحسب ما ذكره باسم، احرص على اتباع الإجراءات الاحترازية التالية:

عدم لمس المياه البركانية لأنها تسبب حروقًا جلدية

عدم استنشاق الغازات المنبعثة من الأرض لأنها قد تسبب التسمم والإغماء

عدم تناول النباتات البرية لأنها قد تكون سامة

عدم السباحة في البرك المائية الساخنة في روتوروا لأنها قد تسبب الحروق والتسمم

وتفاجأ العديد من متابعي باسم بوجود مثل هذه البقعة الأرضية في العالم.

وبحسب مركز المعلومات السياحية التابع لروتوروا في نيوزيلندا، هناك العديد من ينابيع المياه الحارة، وأحواض الطين المتدفقة، وفتحات البخار، والبحيرات المغلية.

وإذا كنت تبحث عن مكان للعيش فيه بأسعار معقولة، ويوفر توازنًا ممتازًا بين العمل والحياة، ويتميز بتنوع ثقافي، ويوفر الكثير لرؤيته والقيام به في أوقات فراغك، فإن روتوروا هي المكان المناسب لك.

ويسعى باسم إلى زيارة مواقع أكثر غرابة ومشاركة تجاربه مع المتابعين عبر "يوتيوب" ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.