مشهد مهيب..شاهد لحظة "اجتياح" عاصفة ترابية شديدة قلب الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت الكويت، الاثنين، عاصفة ترابية شديدة ما أدى إلى مشاهد سيريالية حولت سماء البلاد إلى اللون البرتقالي، ووُصفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أشبه بأفلام الخيال العلمي.

واستطاع المواطن الكويتي محمد العوضي أن يرصد لحظة إجتياح العاصفة الترابية للبلاد من قلب مدينة الكويت، وبالتحديد في منطقة المرقاب.

وكان العوضي، الذي يشغل منصب مدير إدارة التصوير لدى بيت التمويل الكويتي، بالطابق رقم 29 في مقر عمله حين لاحظ تغير لون السماء في الخارج، وفقًا لما ذكره لموقع CNN بالعربية.

ويقول: "أثناء وجودي في مقر عملي في بيت التمويل الكويتي خلال اجتماع روتيني مع الزملاء، لفت انتباهنا تغير لون السماء في الخارج من خلال النافذة في غرفة الاجتماعات".

وعندها قرّر العوضي أن يوثق المشهد من خلال تثبيت هاتفه الذكي على النافذة مستعينًا بخاصية الفاصل الزمني قبل وصول العاصفة إلى منطقة المرقاب، وقد استغرق التصوير مدة نصف الساعة.

ويصف العوضي، الذي يتخذ التصوير كهواية، لحظة اجتياح العاصفة الترابية بالمشهد المهيب.

والجدير بالذكر، أن مقطع الفيديو الذي شاركه العوضي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لقي انتشارًا واسع النطاق من قبل رواد التواصل الاجتماعي.

وكان قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد توقع أن تتأثر البلاد، يوم الاثنين، بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأدت العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وانعدامها في بعض المناطق، كما تسببت بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي.