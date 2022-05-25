سعودي يجازف في رصد لقطة وصفها متابعوه بـ"التاريخية" وسط العواصف الرملية بالمملكة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يهرب بعض الأشخاص إلى منازلهم بمجرد وقوع عواصف رملية شديدة، يحمل المصور السعودي، عبدالعزيز الشمري، كاميرته لرصد لقطات لم تكن في الحسبان.

وتختلف الأجواء بين منطقة وأخرى في المملكة العربية السعودية، خاصة أن العواصف الرملية يمكن أن تحدث خلال أي وقت في السنة، بسبب تقلبات الطقس بين الفصول، والتي عادة ما تكون بين فصلي الصيف والشتاء.

السعودية
Credit: Abdulaziz Al-Shamry

ونجح الشمري، الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 10 أعوام، في التقاط مجموعة من الصور أثناء تواجده في محافظة رفحاء، بالقرب من سوق الماشية، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

السعودية
Credit: Abdulaziz Al-Shamry

ومن بين إحدى هذه اللقطات، ستجد صورة لشاب يحمل حقيبته الصغيرة، بينما يمشي واضعًا نظاراته الشمسية، حتى يتحدى هذه الزوابع الرملية للوصول إلى وجهته.

ويُذكر أن الشمري لم يخطط مسبقًا لالتقاط هذه الصور، وإنما خطرت له الفكرة وسط هذه الأجواء، وانتهت بالتطبيق المباشر.

السعودية
Credit: Abdulaziz Al-Shamry

ومن بين التحديات التي واجهها المصور السعودي هي الرياح القوية والعواصف الرملية التي تعيق الرؤية، وتعتبر بمثابة التحدي الأكبر لكل مصور.

ووُصفت هذه الصورة بـ"اللقطة التاريخية" من قبل متابعي الشمري، خاصة بسبب مجازفته وسط أجواء الطقس الصعبة هذه.

السعودية
Credit: Abdulaziz Al-Shamry

ولاقت الصور انتشارًا واسعًا، حيث لم يقتصر انتشارها على مستوى السعودية فقط، بل أيضًا في دول الخليج وبعض الدول العربية، إضافة إلى الهند.

وقال الشمري: "كانت لحظة صعبة وممتعة، وكل لحظة مثلها تستحق المجازفة للخروج بصورة للتاريخ".

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