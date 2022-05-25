دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يهرب بعض الأشخاص إلى منازلهم بمجرد وقوع عواصف رملية شديدة، يحمل المصور السعودي، عبدالعزيز الشمري، كاميرته لرصد لقطات لم تكن في الحسبان.

وتختلف الأجواء بين منطقة وأخرى في المملكة العربية السعودية، خاصة أن العواصف الرملية يمكن أن تحدث خلال أي وقت في السنة، بسبب تقلبات الطقس بين الفصول، والتي عادة ما تكون بين فصلي الصيف والشتاء.

Credit: Abdulaziz Al-Shamry

ونجح الشمري، الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 10 أعوام، في التقاط مجموعة من الصور أثناء تواجده في محافظة رفحاء، بالقرب من سوق الماشية، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

Credit: Abdulaziz Al-Shamry

ومن بين إحدى هذه اللقطات، ستجد صورة لشاب يحمل حقيبته الصغيرة، بينما يمشي واضعًا نظاراته الشمسية، حتى يتحدى هذه الزوابع الرملية للوصول إلى وجهته.

نتيجة التصوير .. #غبار #الحدود_الشمالية #رفحاء https://t.co/ZfpiXwihlW

ويُذكر أن الشمري لم يخطط مسبقًا لالتقاط هذه الصور، وإنما خطرت له الفكرة وسط هذه الأجواء، وانتهت بالتطبيق المباشر.

Credit: Abdulaziz Al-Shamry

ومن بين التحديات التي واجهها المصور السعودي هي الرياح القوية والعواصف الرملية التي تعيق الرؤية، وتعتبر بمثابة التحدي الأكبر لكل مصور.

ووُصفت هذه الصورة بـ"اللقطة التاريخية" من قبل متابعي الشمري، خاصة بسبب مجازفته وسط أجواء الطقس الصعبة هذه.

Credit: Abdulaziz Al-Shamry

ولاقت الصور انتشارًا واسعًا، حيث لم يقتصر انتشارها على مستوى السعودية فقط، بل أيضًا في دول الخليج وبعض الدول العربية، إضافة إلى الهند.

وقال الشمري: "كانت لحظة صعبة وممتعة، وكل لحظة مثلها تستحق المجازفة للخروج بصورة للتاريخ".