استغرقته 13 ساعة.. مصري يسافر من القاهرة إلى أسوان بقطار النوم

مصري يسافر من القاهرة إلى أسوان بقطار النوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما تستغرق رحلة الطيران الجوي حوالي ساعة واحدة فقط، قرّر مدون السفر المصري، محمد الهادي، أن يسافر من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة أسوان بقطار النوم.

وقال الهادي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "هذه تجربة فريدة لأنني استطعت النوم أثناء تنقلي لمسافات طويلة".

ورغم أن الرحلة تستغرق حوالي 13 ساعة في قطار النوم، إلا أنها تعتبر أكثر رُخصًا من السفر الجوي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتتألف غرفة قطار النوم من فراش علوي، وكنبة سفلية قابلة للطي.

ويُوجد أيضًا مغسلة، ومرآة، بالإضافة إلى مكان مخصص للحقائب، وطاولة قابلة للطي يمكن استخدامها عند تقديم وجبات الطعام.

وكانت التجربة بشكل عام جيدة جدًا بالنسبة لمدون السفر المصري، لأنه حجز رحلته خلال وقت نومه.

وفي الصباح التالي، وصل إلى وجهته بالوقت المناسب.

وتحدث الهادي عن إيجابيات وسلبيات السفر بقطار النوم، إذ تتمثل برأيه أبرز الإيجابيات بكون تذاكر قطار النوم رخيصة بشكل أكبر مقارنة بتذاكر الطيران الجوي، كما يمكن قضاء بعض الوقت الممتع مع الأصدقاء في حال السفر معهم.

وبالنسبة إلى سلبيات هذه التجربة، فتتمثل بحسب ما ذكره الهادي بالوقت الطويل للسفر والشعور بالتعب داخل القطار.

وتدير الشركة الوطنية لقطارات النوم في مصر، بحسب ما ذكرته على موقعها الإلكتروني، 3 رحلات يوميًا بين القاهرة والأقصر وأسوان، كما تنقل حوالي 400 ألف راكب سنويًا.

هل تفكر في خوض تجربة مماثلة خلال رحلتك المقبلة؟