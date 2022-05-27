اختراع شريط لاصق صالح للأكل يجمع لفائف البوريتو.. هل ستجربه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال عصف ذهني قام به أربعة من طلاب الهندسة الأمريكيين لاختراع مثالي لحصّة تصميم المنتجات الخاصة بهم، خطرت لهم فكرة فريدة من نوعها.

وقال تايلر غوارينو لـCNN: "كانت إيرين تتناول شطيرة البوريتو، حين تفتّح خبز التورتيلا"، العام الماضي، مضيفًا: "فخطرت لها الفكرة فورًا.. هذه مشكلة يمكننا إيحاد حلّ لها".

وكان كلّ من غوارينو، وإيرين والش، وماري إريك، وراتشيل ني في السنة الجامعية الأخيرة بجامعة جونز هوبكنز، في مدينة بالتيمور الأمريكية.

وعليه، شرع الفريق في البحث عن كيفية صناعة شريط لاصق صالح للأكل، يمكنه جمع لفائف البوريتو معًا.

واليوم، هم يشعرون بالفخر بمنتجهم النموذجي، الذي يعرف باسم "Tastee Tape".

يعد شريط Tastee شفافًا وعديم اللون. , plain_text Credit: Tyler Guarino

وقال غوارينو إنّ الفريق أمضى أشهرًا بدراسة "الشريط العادي" والعناصر التي يتألف منها، ومحاولة العثور على "مكونات رديفة صالحة للأكل".

وكان عليهم التقيّد بمعايير رئيسية ثلاثة لصناعة الشريط اللاصق: يجب أن يكون واضحًا وشفافًا، وليس له طعم، أو ملمس ملحوظ.

وبعد اختبار تركيبات مختلفة، توصل الفريق إلى الوصفة السحرية، الخالية أيضًا من الغلوتين ومناسبة للنباتيين.

ويقول غوارينو: "لقد اختبرنا حوالي 50 تركيبة مختلفة"، قبل العثور على مكونات "Tastee Tape" الفائزة.

وأوضح أن هناك ثلاث خطوات بسيطة لاستخدام شريط Tastee:

أولًا، من المهم إزالة الشريط عن ورقه المُشمّع.

ثانيًا، ترطيبه،

ثالثًا، ثم وضعه على التورتيلا الملفوفة بإحكام.

وبعد تخرج الفريق الاثنين من الكلية، وصف غوارينو رحلة تصميم Tastee Tape بـ"المثيرة حقًا".

وقال: "لقد تعلمنا الكثير عن تصميم المنتجات، والنماذج الأولية، وبراءات الاختراع.. نحن ممتنون لإتاحة هذه الفرصة لنا قبل التخرج، خصوصًا أنها علمتنا الكثير من المهارات القيمة".