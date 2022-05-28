من هم "أسوأ" سائقي السيارات في أوروبا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تخطط لقضاء إجازة في أوروبا هذا الصيف؟ إذن عليك توخي الحذر من السائقين العدوانيين والخطرين والثملين، على الأقل من منظور الأوروبيين.

أظهر استطلاع جديد أن نسبة 79% من الأوروبين لديهم رأي سلبي تجاه أقرانهم السائقين، بينما نسبة 97% منهم يفخرون بطريقة قيادتهم الممتازة للسيارة.

وكان الاستطلاع الذي شمل 12,400 أوروبي خلال مارس/ آذار بتكليف من شركة Vinci Autoroutes الفرنسية، التي تدير الطرق السريعة الفرنسية، فيما أجرته شركة Ipsos لاستطلاعات الرأي. وسألت إيبسوس ألف شخص على الأقل في كل دولة من 11 بلدًا عن عادات القيادة الخاصة بهم، وعادات أقرانهم السائقين في الداخل والخارج.

وعلى ما يبدو، سيصاب السائقون الذين يمضون عطلاتهم بالصدمة، إذ قال نسبة 42% من البولنديين أن القيادة تعني أنه يتعين على كل شخص أن يعتني بنفسه، مقارنة مع نسبة 7% فقط من الإسبان، بينما ادّعى ربع البريطانيين أنهم ليسوا الشخص ذاته الذي يجلس خلف عجلة القيادة كما هو أمامها.

ويتناول الاستطلاع أيضًا الصور النمطية الوطنية، وفي كثير من الأحيان تكتشف أنها صحيحة.

وقال 16% فقط من السائقين الإيطاليين إن أقرانهم الإيطاليون كانوا مهذبين، بينما يعتقد نسبة 14% من السائقين الفرنسيين أن السائقين الفرنسيين يعانون من الإجهاد.

وبدا البريطانيون الأكثر تهاونًا، معتبرين أن نسبة 68% فقط من أقرانهم السائقين اهتموا للقيادة، وأقل من النصف كانوا هادئين ومهذبين.

كان السائقون اليونانيون (في الصورة في ثيسالونيكي) الأكثر انتقادًا للآخرين، ومع ذلك اعترفوا بأنهم هم أكثر من يخالفون القواعد المرورية, plain_text Credit: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحكم على الدول الأخرى، بدت الأمور مختلفة بعض الشيء.

وقرر الألمان، المعروفون بطرقاتهم فائقة السرعة (الأوتوبان)، أن نسبة 30% فقط من سائقي الدول الأخرى كانوا عدوانيين، وحتى عدد أقل من ذلك غير مسؤولين.

وكان الإسبان والبريطانيون الأقل إصدارًا للأحكام، حيث كان لدى 70% منهم تعليقًا سلبيًا ليقولوه عن أصدقائهم في أوروبا القارية. قد تبدو النسبة لك كبيرة إلى أن تسمع نظراءهم من الدول الأخرى.

إذا كنت متجهاً إلى اليونان هذا الصيف، فقد ترغب بالحصول على ليلة نوم هانئة وتناول القهوة قبل الانطلاق للتأكد من أنك في أفضل حالاتك.

وكان اليونانيون الأكثر انتقادًا لعادات القيادة في الدول الأخرى، حيث استخدم 91% منهم أوصافًا سلبية لوصف قيادة أقرانهم.

وقد احتلوا المرتبة الأولى أيضًا بسبب الإبلاغ الذاتي عن "السلوك غير الحضاري" في سياراتهم، حيث أبلغ نصفهم فقط عن الشتائم، أو إطلاق بوق السيارة، أو التجاوز على الجانب الخطأ من الطريق، أو النزول من السيارة لتراشق الكلمات مع سائق آخر.

كما أن اليونان هي أيضًا الوجهة الأكثر احتمالاً حيث يمكن أن تصطدم مؤخرة سيارة "مزعجة" بمقدمة سيارة أخرى.

لذا لا تشح نظرك عن مرآة الرؤية الخلفية إذا كنت تخطط لرحلة إلى اليونان هذا الصيف، أو ضع في اعتبارك سلوفاكيا التي حلّت في أسفل الجدول.

كما تصدرت اليونان قائمة السائقين الذين يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة، حيث اعترف نسبة 77% بأنهم يجرون مكالمات خلال قيادتهم السيارة، و83% أبلغوا عن استخدام هواتفهم الذكية.

وجاءت إسبانيا في أسفل هذا الجدول، حيث استخدم نسبة 62% هواتفهم الذكية أثناء القيادة.

وسجلت اليونان أيضًا أعلى الدرجات في القيادة الخطرة، حيث اعترف حوالي ثلث السائقين بسلوكيات مثل السرعة، وتخطي الإشارة الحمراء، وعدم التباطؤ جراء أعمال الطرق، وعدم الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات.

وهذا الاستطلاع لا يعد الكابوس الوحيد الذي يواجهه المصطافون في أوروبا هذا العام، إذ ارتفعت أسعار تأجير السيارات إلى مستويات قياسية، بينما تواصل المملكة المتحدة إلغاء عشرات رحلات الطيران يوميًا.