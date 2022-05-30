سعودي يلتقط صورة ساحرة للقمر لحظة مرور طائرة في سماء جدة

فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كانت هذه الصورة بمثابة تحدٍ بالنسبة لي.. شعرت بنشوة الانتصار عند التقاطها بعدسة كاميرتي"، هذا ما قاله المصور السعودي، أحمد السفياني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

ولطالما كانت تراوده فكرة تصوير طائرة أثناء مرورها بجانب القمر أو الشمس، بعد أن استمد السفياني إلهامه من أحد المصورين الأجانب.

Credit: Ahmed Al Sufyani

ولكن، واجه بعض الصعوبات في تحديد الوقت والمكان المناسب لهذه اللحظة، التي لا تتعدى أجزاء من الثانية، بحكم سرعة الطائرة.

Credit: Ahmed Al Sufyani

وبالطبع، استغرقت هذه الفكرة بعض الوقت لتحقيقها.

وبدوره، استعان المصور السعودي ببعض البرامج الفلكية، وبرامج رادارات الطائرات.

وبالتالي، كان الموقع المناسب هو أحد الأحياء في شرق مدينة جدة، حيث كان القمر في وقت الغروب عند الساعة 3 فجرًا.

Credit: Ahmed Al Sufyani

وأخيرًا، نجح السفياني في التقاط هذه الصورة، التي لاقت إعجاب وتفاعل العديد من متابعيه، وإشادة من بعض عمالقة التصوير، بحسب قوله.

ومن بين أبرز التحديات التي واجهها السفياني هي العثور على الموقع المناسب، حيث تعرض في إحدى المرات إلى المساءلة بسبب قربه من منطقة محظورة التصوير.

Credit: Ahmed Al Sufyani

وأوضح المصور السعودي أن هذه الصور تحتاج إلى عدسات ذات بعد بؤري طويل وتسمى "Telephoto"، كما أن هذه الصورة قد التُقطت بكاميرا "NikonD7200" وعدسة "Nikkon200-500".

ويُذكر أن السفياني يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 10 سنوات، وتحديدًا منذ العام 2010.

ويميل غالبًا إلى رصد الطبيعة، حيث بدأ التصوير الفلكي منذ العام 2015، عندما ساهم في تأسيس جمعية تطوعية علمية تهتم بعلوم الفلك.

ويسعى حاليًا إلى تطوير مهاراته في التصوير، وخاصة التصوير الفلكي.