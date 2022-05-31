دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بشواطئها ذات الرمال الذهبية وموقعها في أحضان جبال سيناء الشامخة المصرية، تُعد مدينة دهب بمثابة وجهةٍ مغرية لعشاق الطبيعة.

ومن قرية صيد بدوية صغيرة، أصبحت دهب واحدة من أفضل منتجعات الغوص في البحر الأحمر، والتي تجذب الباحثين عن تجارب الإثارة.

وتقع مدينة دهب السياحية على خليج العقبة عند البحر الأحمر جنوب شرق شبه جزيرة سيناء، على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشمال من منتجع شرم الشيخ الشهير، بحسب الموقع الرسمي لمحافظة جنوب سيناء.

ويسلط مدون رحلات السفر المصري كريم عبد الهادي الضوء على منطقة بلو لاجون التي تقع في شرق دهب، حيث تتواجد أفضل الشواطئ في مصر، والملاذ المثالي للباحثين عن الاسترخاء (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يقول عبد الهادي إن مصر تزخر بالأماكن الطبيعية الخيالية التي لا يعرف عنها الكثيرون، ومن بينها بلو لاجون في دهب.

ويحاول عبد الهادي توثيق رحلاته إلى مثل هذه الأماكن بهدف دعم سياحة مصر، مشيرًا إلى أن السياحة تعد جزءًا أساسيًا من اقتصاد البلاد.

وتتميز بلو لاجون ببساطة نمط الحياة فيها، الذي يتماشى مع الباحثين عن الراحة والاسترخاء بعيدًا عن صخب حياة المدينة، وفقا لما ذكره عبد الهادي.

وفي قلب الجبال وعلى شاطئ البحر، توفر منطقة بلو لاجون العديد من الأنشطة من بين أبرزها التزلج الشراعي، أي ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، وذلك نظرًا لتدفق الرياح بقوة، ما يوفر أجواءً مناسبة لممارسة هذه الرياضة خاصةً في منطقة البحيرة.

ويُعد التخييم في بلو لاجون بمثابة تجربة مثالية للراغبين بإقامة هادئة على الشاطئ، حيث تُوجد إطلالة على المياه الفيروزية الصافية، والتي تجعلك ترى قطعة من السماء على الأرض. ويوفر المخيم مجموعة من الأكواخ الشاطئية التي تُصنع من الخيزران "البامبو".

ويشير عبد الهادي إلى مشهد بلو لاجون من أعلى، حيث يمكن رؤية المياه تتوسط الصحراء مكونًة شكلًا شبه دائري عبارة عن شاطئ رملي ومياه بظلال عديدة من اللون الأزرق، مضيفًا أنها تتميز بنمط الحياة البدائي البسيط.

أما عن الراغبين في تجربة التخييم في بلو لاجون وقضاء الليل، يؤكد عبد الهادي أن المكان آمن، ويمكن للجميع الاستمتاع بوقتهم بلا أي قلق.