جولة على 5 مطاعم في تركيا لتناول طعام لذيذ وبسعر معقول

إليك 5 مطاعم يمكنك أن تتناول فيها طعام لذيذ وبسعر معقول في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند زيارة بلد جديد، يشعر غالبية الأشخاص بالحماس لتجربة مأكولاته التقليدية. ويُعد هذا أحد الأجزاء المفضلة لدى صانعة المحتوى المكسيكية، بيرينيس رومو، عند السفر.

وبذلك، قرّرت أن تشارك رومو بعضًا من خيارات المطاعم التركية، بحيث يمكنك الاستمتاع بالنكهة التقليدية للبلاد، وبأسعار معقولة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

إليك قائمة المطاعم والوجبات التي تنصح صانعة المحتوى المكسيكية بتذوقها:

مطعم Balkan Lokantasi

حساء العدس

ورق العنب

قطعة من اللحم مع البطاطس المهروسة

المبلغ الإجمالي: أقل من 30 ليرة، أي أقل من دولارين

مطعم Melekler Durum

كباب أضنة مع لبن العيران

الكنافة

المبلغ الإجمالي: 38 ليرة، أي حوالي دولارين ونصف

مطعم Sultanahmet Koftecisi

كفتة

سلطة الفول

لبن العيران

المبلغ الإجمالي: 36 ليرة، أي حوالي دولارين ونصف

مطعم Hocapasa Pidecisi

فطائر باللحمة والجبن

المبلغ الإجمالي: 25 ليرة تركية، أي ما يزيد عن دولار ونصف

مطعم Sayla Manti

وجبة واحدة من المانتي

المبلغ الإجمالي: 25 ليرة تركية، أي ما يزيد عن دولار ونصف

وتُعد الفطائر هي المفضلة لدى صانعة المحتوى المكسيكية. وتتنوع الفطائر باختلاف مكوناتها.

وعلى سبيل المثال، تستطيع تناول فطيرة بالجبن مع البطاطس المهروسة، كما تحتوي بعض الفطائر على اللحوم أو "سوكوك" وهو نوع من السجق الحار.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم، فيمكنهم اختيار الجبن والخضار المفرومة.

وحاز مقطع الفيديو على العديد من التعليقات الإيجابية.

وتشجع رومو جميع الزوار على تجربة أطباق مختلفة من المطبخ التركي، لأنها متنوعة تمامًا.

وهناك العديد من الأطباق الأخرى، التي لم تتمكن من عرضها في الفيديو لأن القائمة طويلة جدًا.

وتود رومو الاستمرار في عرض المزيد عن هذا البلد، ليس فقط عن مدينة اسطنبول التركية حيث تعيش، ولكن أيضًا عن المقاطعات الأخرى في تركيا التي لديها الكثير لتقدمه.

وفي الواقع، تتميز كل منطقة بأطباق فريدة غير معروفة جيدًا بين الزوار الأجانب.