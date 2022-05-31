دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تعيش جزءًا بسيطًا من تجربة انعدام الجاذبية؟ ليس بالضرورة أن تسافر إلى الفضاء، بل يمكنك أن تأخذ فكرة عن ذلك من خلال مقطع فيديو نشره الطيار الأمريكي، أوين ليبلت (شاهد الفيديو أعلاه).

وفي مقطع فيديو، يظهر ليبلت وراء مقود الطائرة، وهو يفلت هاتفه من بين يديه.

وبدلًا من وقوع الهاتف، ستجده يطير في حركات دائرية.

وفي مقطع الفيديو، قرّر ليبلت أن يعكس تأثيرات انعدام الجاذبية أثناء الطيران، خاصة أن كل شيء يطفو ويصبح عديم الوزن.

وتفاجأ العديد من الأشخاص بإمكانية القيام بشيء كهذا على متن الطائرة، علمًا أنه على ارتفاع 5 آلاف قدم.

وأوضح الطيار الأمريكي أنه يمكن إجراء هذه التجربة على ارتفاع آمن، وفوق منطقة غير مزدحمة.

ويحلق ليبلت بطائرة "غلف ستريم" أثناء العمل، وبطائرة "بيتشكرافت بونانزا" خارج أوقات العمل بهدف المتعة.

ولطالما أحب هذا المجال منذ صغره، حينما صعد على متن طائرة صغيرة برفقة صديق العائلة، عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا.

وفي ذلك الوقت، عرف ليبلت أن هذا ما يريد القيام به فعلًا عندما يكبر.

ويميل ليبلت إلى الطيران لأنه يشعر بحرية كبيرة لم يعشها من قبل، فضلًا عن ترك جميع مشاكل الحياة على الأرض.

وأكدّ: "أن تكون طيارًا هو اختيار مهني ممتاز يجب على الجميع التفكير فيه".