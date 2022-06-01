ماذا فعل مصري عندما غرزت فيه السيارة بأرض تحاصرها الأسود في تنزانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل زيارته إلى منطقة نجورونجورو المحمية بتنزانيا، حرص مدون السفر المصري، شريف نبيل، على تحضير نفسه جيدًا لجميع المواقف التي يمكن أن يتعرض لها، وكيفية التعامل معها.

وبينما كان يستمتع بالحياة البرية والطبيعة الجميلة، وقع ما لم يكن في الحسبان، إذ غرزت سيارة نبيل في الوحل بسبب شدة الأمطار حينها.

وعندها لاحظ مدون السفر المصري وجود مجموعة من الأسود حول السيارة، ولكن بمسافة بعيدة نسبيًا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال نبيل، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كان الموقف صعبًا.. أنت بحاجة إلى التفكير الحكيم، ودراسة بُعد الحيوان، وردّ فعله".

وفي تلك اللحظات، استرجع مدّون السفر المصري قواعد السلامة التي تؤكد على عدم مغادرة السيارة لأن الحيوان يراها، وكأنها خصم واحد كبير.

وبالتالي، لن يتجرأ على مهاجمة السيارة بسهولة.

واستطاع السائق أخيرًا تحريك السيارة، بعد محاولات حثيثة، ودون الاضطرار للنزول منها.

وتُعتبر هذه الحادثة من بين أصعب المواقف التي تعرض لها نبيل في رحلات السفاري، لأن الأمطار الغزيرة تتسبب في إخفاء الطرق، ما يؤدي إلى تغريز السيارات.

وفي طريق العودة، استطاع مدون السفر المصري أن يرصد أنثى الأسد بعد خروجها من الغابة لشرب الماء على الطريق، حيث وقفت بجانب السيارة، وبدأت بالدوران حولها.

وبذلك، سارع السائق إلى إقفال نوافذ السيارة.

وقال نبيل في مقطع فيديو نشره عبر "يوتيوب": "حالفنا الحظ لرؤيتها مجددًا وتصويرها عن قرب".

وتبقى منطقة نجورونجورو المحمية من بين أروع تجارب السفاري في أفريقيا، حيث تتميز بصغر مساحتها، ووجودها في منخفض تحيط به الجبال، فضلًا عن تنوع طبيعتها.

وأوضح نبيل أنها تُعتبر من المحميات القليلة جدًا حول العالم، التي تسمح بإقامة وتكيّف الأشخاص مع الحيوانات في المكان ذاته.

وينصحك مدون السفر المصري بخوض تجربة السفاري مرة واحدة على الأقل في حياتك.

وحاز مقطع الفيديو على ردود فعل إيجابية للغاية، الأمر الذي حفز نبيل على زيارة المزيد من الأماكن السياحية، وتعريف الأشخاص إليها.