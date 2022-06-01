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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفريق ضاحي، خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لمدينة دبي العام 1980 وقارنها بما تبدو عليه المدينة حاليا العام 2022.

حتى يعلم شبابنا ماذا صنع الشيخ محمد بن راشد في دبي فليطلع فقط على تاريخ هذه الصورة. وكفى..اللهم لك الحمد..رب سدد خطاه ووفقه لما تحبه وترضاه. https://t.co/jKbGs8LCrH

جاء ذلك بتغريدة لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "حتى يعلم شبابنا ماذا صنع الشيخ محمد بن راشد في دبي فليطلع فقط على تاريخ هذه الصورة. وكفى.. اللهم لك الحمد.. رب سدد خطاه ووفقه لما تحبه وترضاه".

صورة أرشيفية من منطقة الخور في دبي العام 1978, plain_text Credit: Hulton Archive/Getty Images

ويذكر أن مجلس الوزراء الاماراتي اعتمد ميزانية الأعوام 2022-2026 فيما خصص الجزء الأكبر من مصروفات ميزانية العام المقبل إلى قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي في الدولة.

وفي بيان على وكالة الانباء الإماراتية وافق مجلس الوزراء على اعتماد ميزانية الأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم (78.96 مليار دولار).

فيما حددت الحكومة الاتحادية في ميزانية العام 2022 مصروفات تبلغ قرابة 59 مليار درهم حيث يشكل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر منها بنسبة 41.2% فيما تتوزع النسب الاخرى كما يلي:

-قطاع التعليم بنسبة 16.3%

-الشؤون الاجتماعية بنسبة 6%

-الصحة بنسبة 8.4%

-المعاشات بنسبة 8.2%

-الخدمات الأخرى ولم يحددها البيان بنسبة 2.6%

-قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.8%