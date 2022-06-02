شركة طيران إيطالية تكشف عن حلتها الجديدة..ماذا يميزها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ انطلاقها في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وعدت شركة إيتا (ITA) للطيران، الناقل الوطني الإيطالي الجديد، بجلب "تجربة إيطالية بنسبة 100%" إلى السماء.

والآن، وبعد نحو ثمانية أشهر، كشفت شركة الطيران النقاب عن حُلّتها الجديدة، بما في ذلك الزي الرسمي الجديد وقائمة الطعام المصممة من قبل طهاة إيطاليين مشهورين.

وتم الكشف عن الحلة الجديدة إلى جانب ثلاث طائرات من طراز "إيرباص A350-900" جديدة طويلة المدى خاصة بشركة "إيتا" - وهي الطائرة التي تُعتبر بحسب الشركة، "سفيرها الجديد".

أضاف الشيف إنريكو بارتوليني حساء بابا آل بومودورو إلى قائمة الطعام لدرجة رجال الأعمال., plain_text Credit: ITA Airways

والتزامًا بتعهدها بتقديم تجربة إيطالية بالكامل، نُفّذت التصميمات الداخلية لطائرة A350 من قبل والتر دي سيلفا، والذي شغل منصب المصمم الرئيسي لدى علامة السيارات الألمانية "فولكس فاجن".

وأوضح دي سيلفا في بيان صحفي أنه استوحى تصميمه من أغنية إيطالية بعنوان "Il cielo in una stanza" أو "السماء في غرفة".

وهذا يعني إضافة لمسة من اللون الأزرق داخل الطائرة - ولكن ليس اللون الأزرق الساطع المخطط للهيكل الخارجي لطائرات "إيتا"، بل بدرجة لون تُعرف باسم أزرق منتصف الليل، وهو تدرج داكن من اللون الأزرق، ويأتي اسمه نظراً لتشابه اللون مع لون السماء في ليلة مقمرة.

وفي مقاعد الدرجة السياحية، يُصبح هذا اللون الأزرق قاعدة المقعد.

وتم تبديل الألوان لمقاعد الدرجة السياحية المريحة، التي توفر مساحة رحبة بين الصفوف للساقين، ومقاعد درجة الأعمال، وهناك إشارة إلى العلم الإيطالي ثلاثي الألوان على مساند رأس المقعد أيضًا.

التصميم الجديد الأنيق للدرجة السياحية, plain_text Credit: ITA Airways

وبالنسبة للرحلات الطويلة، ستتوفر أيضًا إضاءة مزاجية اعتمادًا على مرحلة الرحلة (الصعود، والإقلاع، ومنتصف الرحلة، وأوقات الوجبات).

وتخطط "إيتا" لترقية أسطولها تدريجياً من طائرات "أليطاليا" الحالية إلى أسطول من طائرات إيرباص جديدة، وتتوقع أنه بحلول أواخر عام 2025، سيضم الأسطول بنسبة 75% طائرات من الجيل الجديد أقل ضررًا بالبيئة.

مقصورة درجة رجال الأعمال الجديدة لطائرة تابعة لشركة إيتا للطيران, plain_text Credit: ITA Airways

أما بالنسبة إلى الزي الرسمي للطاقم، من تصميم علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة "برونو كوتشينيلي"، فيميل إلى الملابس غير الرسمية، إذ تستطيع المضيفات ارتداء قمصان بيضاء ذات أكمام الكاب مع كنزات صوفية بدون أكمام فوقها.

ويُعتبر الزي التقليدي الأكثر قربًا من الزي الرسمي الأزرق الغامق لشركة "أليطاليا" خيارًا آخر للطاقم، إذ يمكن للمضيفات الاختيار بين التنورة أو السروال، بينما يزين الزي الرجالي للمضيفين بدلات "أليطاليا" البحرية بأزرار ذهبية كبيرة الحجم.

وترى فيونا سينكلير سكوت، محررة قسم ستايل في CNN، أن الزي الرسمي الجديد يُعد تحديثًا لمظهر طاقم الضيافة الكلاسيكي.

وقالت سكوت: "كان هناك زمن كان فيه السفر الجوي مرادفًا للرفاهية المطلقة".

وتابعت: "صُمم الزي الرسمي وقواعد اللباس لطاقم الضيافة، الذين كانوا في الغالب من النساء، لإضفاء البريق والأنوثة، ربما على حساب الراحة لأولئك الذين يقدمون الخدمة لساعات طويلة".

يسمح الزي الجديد لعضوات طاقم الضيافة في شركة إيتا للطيران بالاختيار بين التنانير والسراويل, plain_text Credit: ITA Airways

وأضافت: "اليوم، أصبح السفر أكثر شيوعًا، وأصبح طاقم الضيافة أكثر توازناً بين الجنسين. لقد تغيرت ثقافة السفر ونحن بلا شك نرى ذلك ينعكس في الزي الرسمي".

وبينما تحتفظ التصميمات الجديدة ببعض السمات المميزة لملابس طاقم الضيافة، فقد تم تحديثها بمزيد من التصميم غير الرسمي مثل السروال القصير وخيار ارتداء حذاء عالي الساق للنساء.

والنسبة إلى قائمة الطعام، فإنه اعتبارًا من 2 يونيو/ حزيران، ستُقدم الرحلات الجوية العابرة للقارات وجبات مصممة من قبل بعض أفضل الطهاة الإيطاليين، من بينهم إنريكو بارتوليني - الطاهي الوحيد في التاريخ الذي حصل على أربع نجوم ميشلان في عام واحد.

وتشمل قائمة بارتوليني الأولى لفئة رجال الأعمال حساء بابا آل بومودورو، المكون من الطماطم والخبز من توسكانا، بالإضافة إلى طبق الدجاج بنكهة أمالفي، المشابهه لليمون.

بينما ستشهد الدرجة السياحية "قائمة طعام متجددة بالكامل"، فإن كل عنصر من الأطعمة والمشروبات على متن الطائرة سيكون لعلامة تجارية أو وصفة إيطالية.

وفي المستقبل، سيشهد التركيز على الثقافة الإيطالية تقديم القهوة كنوع من "التجارب الفريدة" للعافية على متن الطائرة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيشمل جلسات تأمّل، كما هو الحال بالفعل لدى العديد من شركات الطيران فيما يخص أنظمة الترفيه الخاصة بها على متن الطائرة، أو جلسات تدليك كاملة في المقعد، والتي اعتادت شركة خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية تقديمها.

ومن المقرّر أن تطلق شركة "إيتا" للطيران مسارات من العاصمة الإيطالية روما إلى كل من مدن لوس أنجلوس، وساو باولو، وبوينس آيريس هذا الشهر.