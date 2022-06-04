في فييتنام.. غوّاصة تتيح لك اكتشاف عوالمها البحرية حدّ عمق 100 متر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للمرة الأولى بتاريخ قطاع سياحة الغواصات، ترحب غواصة رائدة بركابها بـ"شفافية" في أول جولة علنية لها في فيتنام.

وبنت شركة شركة الهندسة البحرية "Triton Submarines"، التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، الغواصة السياحية المسماة "Triton DeepView 24"، الشهر الفائت في جزيرة هون تري بمدينة نها ترانج في فيتنام، وذلك بعد مضي عامين على تسلّمها.

أطلقت الغواصة في جزيرة هون تري بفيتنام, plain_text Credit: Vinpearl

تتميز الغواصة التي تتسع لـ24 راكبًا، والتي يمكنها أن تغوص إلى عمق 100 متر، بهيكل مصنّع من مادة الأكريليك الشفاف وهي عبارة عن ألياف اصطناعية تصنع من البوليمر، الأمر الذي يوفر لمن على يغوصون بها تجربة تحت الماء لا تضاهى.

وسيتمكن ركاب هذه الغواصة من مشاهدة حطام السفن، والشعاب المرجانية، والحياة البحرية، بالإضافة إلى عرض غوص مصمم لزيادة الوعي حول القضايا البيئية، خلال فترة الجولة التي تستغرق 30 دقيقة.

تجربة غامرة

قامت شركة Vinpearl بتكليف بناء الغواصة بعد ملاحظة الاهتمام المتزايد بسياحة المغامرات., plain_text Credit: Vinpearl

ووصفت الغواصة، التي يبلغ طولها 15.4 مترًا، بأنها "لا تصدر ضوضاء، ولا ينتج عنها انبعاثات كربونية، أو نفايات سائلة".

وقام أكبر مشغل فنادق محلي في فيتنام، Vinpearl، بتفويض بنائها عام 2017، كاستجابة للاهتمام المتزايد بالعطلات القائمة على المغامرة والخبرة.

وتم تسليم الغواصة بداية في أبريل/ نيسان عام 2020، وكان من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من ذلك العام، إلا أن ظهور جائحة كورونا حالت دون ذلك.

منذ ذلك الحين، يعمل فريق Vinpearl مع شركة Triton لتكوين برنامج غوص، وتوفير تدريب مكثف للقباطنة، والموظفين للحصول على إحساس بالغوص.

تقدم هائل

يبلغ سعر تذاكر الجولة بالغواصة 60 دولارًا للبالغين و 40 دولارًا للأطفال., plain_text Credit: Vinpearl

من جانبه، قال بروس جونز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Triton Submarines، في بيان: "كان لدى فريق Vinpearl نظرة مستقبلية للتعرف مبكرًا على التكنولوجيا التي تمكنت Triton وحدها من تطويرها، وما قد يقدم ذلك من تجربة شاملة للزوار".

وأضاف جونز: "تمثل غواصة Triton DeepView 24 تقدمًا هائلاً في الابتكار وتكنولوجيا الغطس ونحن على ثقة من أنها ستكون بمثابة منصة أعمال إيجابية لهم لسنوات عديدة مقبلة".

صُممت غواصات "Triton" يدويًا باستخدام أكريليك عالي الجودة "مثالي بصريًا" من أجل تقديم أفضل رؤية للمناظر.

عام 2019، دخلت الشركة التاريخ من خلال غواصتها التي حطمت الأرقام القياسية إلى أعمق نقطة في محيطات العالم من خلال نموذج الغواصة "Triton 3300/6"، الأمر الذي ساهم أيضًا في العديد من اكتشافات الحياة البحرية، مثل تحديد أنواع الكائنات البحرية الجديدة.

وأشار ممثل شركة Vinpearl، نجو هوونغ، إلى أن شركة Triton تتمتع بسمعة طيبة في بناء غواصات يمكنها بشكل متكرر وبأمان زيارة أعمق المناطق في محيطاتنا، وكنا نعلم أن خبرتهم المهمة ستضمن سلامة الغواصة، وبالتالي سلامة ضيوفنا".

ويعد نموذج غواصة Triton DeepView 24 أول تسليم للشركة في إطار سلسلة DeepView، وهي مجموعة من الغواصات التي يمكن تعديلها لاستيعاب ما بين 12 و66 راكبًا.