تحمل اسم قديسة..كيف هي تجربة صعود أعلى قمة جبلية في مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تبحث عن مغامرة جبلية مثيرة في مصر، فإن مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء تحتضن أعلى قمم جبلية في البلاد.

ونظرًا لما تحتويه المدينة من مناظر طبيعية خلابة من الصعب العثور عليها في أي بقعة أخرى في العالم، حيث الجبال الشامخة وما يتخللها من أودية، فإنها تقدم فرصة لا يجب تفويتها لمحبي التسلق والباحثين عن المتعة.

Credit: Hassan Mohamed

ويُعد جبل كاترين أعلى قمة جبلية في مصر، إذ يقف على ارتفاع 2641 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وفقًا لموقع وزارة البيئة المصرية.

وتكتسب أعلى قمة جبلية في مصر اسمها نسبًة لما ورد في تقاليد رهبان مدينة سانت كاترين، عن أن الملائكة حملت جثة القديسة كاترين من مكان استشهادها في الإسكندرية عام 307 ميلادي ونزلت بها إلى هذا الجبل، ولم يبق من رفاتها سوى عظمة الجمجمة وعظم إحدى اليدين، وقد حُفظا في صندوق داخل الكنيسة حتى اليوم، وفقًا لما ذكره موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

Credit: Hassan Mohamed

ومن فوق قمة جبل كاترين، يمكن مشاهدة على مرمى البصر كل من خليجي العقبة والسويس.

Credit: Hassan Mohamed

واستطاع المصور ومدون رحلات السفر المصري حسن محمد أن يخلد مشهدًا ساحرًا لشروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر خلال زيارته الأخيرة لمدينة سانت كاترين.

Credit: Hassan Mohamed

ويروي محمد، لموقع CNN بالعربية، عن واحدة من أصعب رحلات المشي الطويلة التي خاضها خلال طقس شديد البرودة، حيث قام بالمشي لمسافة 15 كيلومترًا تقريبًا لمدة 6 إلى 7 ساعات من أجل الوصول إلى قمة جبل كاترين في الوقت المناسب تمامًا لمشاهدة شروق الشمس.

Credit: Hassan Mohamed

ويصف محمد شروق الشمس من أعلى نقطة في مصر بالمشهد الخيالي، مشيرًا إلى أن المشهد يمنح إحساسًا مختلفًا، ويشعر الأشخاص أنهم فوق السحاب حرفيًا.

وبالإضافة إلى كونه أعلى قمة جبلية في مصر، يرى محمد أن الموقع لديه أهمية دينية نظرًا لأنه يحمل اسم القديسة كاترين.

أما عن ردود الفعل حول توثيقه، فيشير محمد إلى أن هناك الكثير ممن اعتقدوا أنه صعد قمة جبل موسى، مما أثار فضول متابعيه لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه التجربة إلى أعلى قمة جبلية في مصر.

Credit: Hassan Mohamed

ولأن هذه التجربة لم تخل من تحدي المشي الطويل في البرد القارس، ينصح محمد باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من ناحية الملابس وملائمتها للطقس، إضافة إلى اصطحاب دليل من أجل صعود الجبل.