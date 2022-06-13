تتظاهر بالموت.. مصري يواجه أفعى كوبرا ويحذر من الاقتراب منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لطالما اعتُبرت ملكة للثعابين والأفاعي، وكانت رمزًا للقوة، وتم تقديسها من قبل المصريين القدماء".. هذا ما قاله المغامر المصري، زياد بيومي، عن الكوبرا المصرية، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وقرّر بيومي أن يتعرّف إلى الكوبرا المصرية في بيئتها الطبيعية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه) والتي تُعتبر من بين الزواحف المثيرة للاهتمام، ليسلط الضوء عليها بشكل أكبر.

ولفت بيومي إلى بعض الخرافات التي تدور حول الثعابين، مشيرا إلى أنها تخاف من البشر على عكس ما يعتقد البعض، مهما بلغت سميتها وخطورتها.

وتختلف تصرفات الكوبرا المصرية عن جميع الثعابين الأخرى، إذ تتمتع بسلوك دفاعي فريد من نوعه. وترفع هذه الفئة من الأفاعي نفسها للأعلى، حتى تبدو أكبر حجمًا، وتطور طريقة خاصة لقذف السم.

وقال بيومي إن أسلوبها يُعتبر مميزًا، حيث لا تستطيع جميع الثعابين الأخرى القيام بذلك، سوى الكوبرا الباصقة.. ويمكن أن يتسبب السم بإصابة الأشخاص بالعمى المؤقت، أو فقدان النظر في بعض الحالات.

وبمجرد دخول سم الكوبرا المصرية إلى الجسم، يبدأ بتدمير الخلايا العصبية والجهاز العصبي بالكامل. وبداية، يشعر المصاب برعشة وتشنج في كل الجسم، إضافة إلى صعوبة في التنفس، واضطراب في ضربات القلب.

ويمكن أن يتسبب السم بوفاة الأشخاص بمعدل ساعة ونصف الساعة.

وتتواجد الكوبرا المصرية بكثرة في الأماكن الزراعية، وعلى ضفاف نهر النيل، والأماكن شبه الصحراوية.

وعندما تفشل جميع حيلها بالهرب، تتظاهر الكوبرا المصرية بالموت، حيث تفرز رائحة كريهة تجعل الشخص المحيط بها يعتقد أنها جثة متعفنة.

وحاز مقطع الفيديو الذي التقطه بيومي على إعجاب الكثير من الأشخاص، خاصة أن العديد من المعلومات التي تم ذكرها في مقطع الفيديو حول الكوبرا المصرية قد فاجأتهم حقًا.

هل تجرؤ على الاقتراب منها؟