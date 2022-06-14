بلدة "كاش" في تركيا..زاوية جميلة غير ملوثة بالبحر الأبيض المتوسط

تركيا..كيف يتكيّف مطار اسطنبول مع السفر في عصر الوباء؟

في تركيا.. هرب المئات من منتجع سياحي شهير بالقوارب مع اندلاع حرائق الغابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند النقطة التي تنتهي عندها السماء، ينام رجل عملاق يمتد على طول سلسلة من التلال الجبلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وهكذا يبدو الأمر عند رؤيته من ميناء كاش القديم على الساحل الجنوبي لتركيا. وتقول الأسطورة إن أنثى عملاقة تعيش فوق المياه في جزيرة "ميس"، التي تُدعى "كاستيلوريزو" ​​باللغة اليونانية.

وإذا لامسهما البحر في الوقت ذاته، سيستيقظ الاثنان ويقعان في الحب.

وهذه قصة رومانسية تناسب هذه البلدة الساحلية التي ظلت غير معروفة نسبيًا للغرباء حتى أوائل الثمانينيات عندما قام البحارة بإيقاف يخوتهم في المرفأ لإعادة تعبئتها.

تصطف المنازل التقليدية في شوارع كاش . , plain_text Credit: milda79/Adobe Stock

كما جعل الأبناء المنفيون من عائلات إسطنبول الثرية من كاش (وهي كلمة تعني حاجب باللغة التركية) موطنًا لهم، وحملوا معهم حبهم للموسيقى، والقهوة الجيّدة، والطبيعة.

ونظرًا لطبيعتها الوعرة، وعدم وجود مطار قريب حقًا، احتفظت كاش بسحرها المتمثّل بقرية صيد صغيرة.

ومع ذلك، إلا أنها توفر الكثير من الأنشطة سواءً كنت من محبي التشمّس، أو من عشاق الطعام، أو من محبي القفز بالمظلة فوق جبل.

بلدة المقابر

احتفظت البلدة بسحرها بسبب تضاريسها الوعرة، وعدم وجود مطار قريب جدًا. , plain_text Credit: William McKelvie/Adobe Stock

ولا تزال كاش في العصر الحديث مليئة بالمقابر المنتشرة في جميع أنحاء البلدة.

ويُسهّل هذا للزائر تجربة التاريخ دون المحاولة حقًا، ولكن من المفيد تشكيل فكرة عن المكان.

ويُدعى الشارع المؤدي من محطة الحافلات إلى المسجد Cumhuriyet Meydan (أي ساحة المدينة)، ويُدعى الميناء "أتاتورك بولفاري".

عرف الإغريق القدماء كاش باسم Antiphellos. ويُشكل المسرح القديم هذا مكانًا رائعًا لمشاهدة غروب الشمس. , plain_text Credit: Ryzhkov Oleksandr/Adobe Stock

ويمكنك الانعطاف غربًا في الأسفل، والتوجه على طول طريق المستشفى القديم إلى المسرح الهلنستي في الهواء الطلق من القرن الأول قبل الميلاد.

والمسرح عبارة عن وجهة مفضلة بين ممارسي اليوغا، بينما يستمتع عشاق الموسيقى بالحفلات الصيفية المجانية فيه.

وعند العودة إلى البلدة، يمكنك استكشاف واحدة من صهاريج المياه التي تبقى منها اثنان فقط، وهي جزء من العديد من صهاريج المياه التي بُنيت في الفترتين الهلنستية والرومانية .

شواطئ حالمة

يقع هذا الكهف الرائع في جزيرة "كاستيلوريزو" اليونانية، التي تُعرف بـ"ميس" في تركيا. ويمكن الوصول إليه عبر رحلة بالقارب من كاش. , plain_text Credit: nudiblue/Adobe Stock

وفي قطعة صغيرة من الرمال شرق الساحة الرئيسية في شاطئ Küçük Çakıl، تُحيط المطاعم ذات الأسطح الخشبية بالمنحدرات، وتظللها الأشجار المورِقة.

وهي المكان المثالي لعدم القيام بأي شيء على الإطلاق، ما عدا السباحة من وقتٍ لآخر.

وفي هذه الأيام، تنقل القوارب الصغيرة المستجمين بانتظام لشاطئين جميلين في Limanağazı.

ويجب على عشاق التاريخ زيارة الشاطئ الثاني، حيث يمكنهم اتباع مسار يصل إلى مقابر "ليسيان" (Lycian) والاستمتاع بمنظر رائع.

تُحيط بالبلدة شواطئ جميلة. , plain_text Credit: h.61.b/Adobe Stock

ويمكن ممارسة الغوص في كاش، كما أن البلدة توفر جولات على متن gület، وهي عبارة عن قوارب خشبية تقليدية، إضافةً لفرصة السفر إلى الخارج، إذ تقع جزيرة "ميس" على بعد حوالي 3.5 ميل بحري فقط.

وجهة لذيذة

تنبض البلدة بالحياة في الليل. , plain_text Credit: Ivan Kmit/Adobe Stock

وكاش جنّة لعشاق الطعام، وتقدم البلدة كل شيء، بدءًا من اللحوم المشوية على الطريقة التقليدية، والمقبلات، وقوائم الطعام النباتية، وصولًا إلى الكعكات النباتية، والقهوة.

وتوجد حانات تركية تقع في أفنية مسوّرة، ومطاعم رومانسية في حدائق تطل على البحر، ومقاهي أنيقة بسيطة تحضّر المأكولات القديمة المحبوبة بأسلوب جديد، بالإضافة إلى مطاعم عائلية مبهجة.

ويمكن لأولئك الذين يبحثون عن فرصة الاستمتاع بمشروبٍ بهدوء، التوجه إلى حانات صغيرة في شوارع Terzi وZümrüt.

ويُعد Uzun Çarşı المكان المناسب للعثور على الأحذية المصنوعة يدويًا، والسجادات، والتحف، والملابس العتيقة التي تُباع في المنازل اليونانية السابقة، والتي بُني العديد منها من قبل عائلات انتقلت عبر "ميس" في القرن الـ19.

ويعود العديد من الزوار عامًا بعد عام لأن جوهر البلدة لم يتغير كثيرًا.