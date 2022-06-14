عمّان، الأردن (CNN) -- ما أن يلج الزائر متحف السيارات الملكي غرب العاصمة الأردنية عمّان، يسافر في رحلة استثنائية عبر الزمن تروي قصة ملكية هاشمية، عبر أكثر من 100 سيارة ودراجة نارية نادرة معروضة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

والمتحف الذي افتُتح عام 2003 كأول متحف للسيارات الملكية في العالم العربي، يسلّط الضوء على فترة حكم الملك الحسين بن طلال التي امتدت لـ47 عاما، وحفلت بالمحطات التاريخية والمفصلية.

كما يبرز المتحف سيرة الهاشميين منذ عهد الملك المؤسس عبدالله الأول وحتى عهد الملك الحالي عبدالله الثاني.

ولتعزيز دور المتحف، خلال احتفالات البلاد بعيد الاستقلال السادس والسبعين، فإنه يعرض إلى جانب المجموعة النادرة للسيارات والدراجات فيه، توثيقًا للصور ولقطات الفيديو الأرشيفية النادرة أيضًا، عن تاريخ الأردن والعائلة الهاشمية، بعضها يوثق لزيارات بعض زعماء العالم، وأخرى توثق لأحداث داخلية وخارجية سياسية مهمة.

وتتنوع طرازات السيارات المعروضة داخل المتحف وقصصها، كسيارة الملك المؤسس عبدالله الاول من طراز "همبر سوبر سنايب" التي استخدمها لزياراته لمدينة القدس للصلاة هناك، ومجموعة فريدة من سيارات الاحتفالات الخاصة بتتويج الراحل الملك الحسين ملكا على البلاد وسياراته الخاصة والرسمية، وأيضا تلك الرياضية التي كان يقودها في سباقات رالي إلى مرتفعات تل الرمّان، ومجموعة من السيارات المهداة من رؤساء دول في العالم وكذلك سيارات استقبل فيها ضيوفه.

ويضم المتحف أيضا سيارات تم اقتناؤها للعرض، مثل السيارة التي استُخدمت في تصوير فيلم “حرب النجوم 2019”، في منطقة صحراء وادي رم وقدمتها شركة "ديزني" للإنتاج إلى المتحف وهي مصنوعة من المعدن والألياف الزجاجية، كما يضم المتحف دراجة كهربائية مضيئة “زيون” 2012 المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استُخدمت في فيلم “ترون” 2012 وهي الدراجة الوحيدة في العالم ومعارة إلى المتحف، وتصل سرعتها إلى 110 كيلومتر في الساعة، وصُنعت من زجاج معزول وبطارية ليثيوم.