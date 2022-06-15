دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا شاهدت يومًا من الأيام أسماك الحفش في الواقع، فلن تستغرب من سبب وصفها بـ"الوحش"، لأن حجمها الكبير قد يثير ذعرك للوهلة الأولى.

وبينما يراودك الفضول حول أسماك الحفش، يصطادها مرشد كندي خاص في نهر فريزر، بكندا.

ويعتبر إيف بيسون أن هذه الأسماك فريدة جدًا من حيث الحجم، والشكل، واللون (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتعيش أسماك الحفش في جميع أنحاء العالم، حيث يتواجد حوالي 27 نوعًا منها.

ويمكن أن يصل طولها أيضًا إلى أكثر من 12 قدمًا، ووزنها إلى ألف رطل، أي حوالي 450 كيلوغرامًا.

وتتميز بعض الأسماك، التي يمكن أن يزيد عمرها عن أكثر من 100 عام، بأنماط وتصميمات مختلفة، ما يجعلها ممتعة حقًا.

وفي حال شعورك بقلق التواجد حولها، فهي ليست مؤذية للبشر.

وأوضح مرشد الأسماك الكندي، وهو صاحب موقع "fraserriversturgeon"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن هذه الأسماك في الواقع سهلة الانقياد.

ويندهش غالبية الأشخاص من حجم هذه الأسماك، وحقيقة أنها تستطيع القفز فوق الماء.

ويعمل بيسون كمرشد لأسماك الحفش منذ حوالي 20 عامًا، حيث قام شخصيًا بالتدقيق في أكثر من 22 ألف من أسماك الحفش ووضع علامات عليها.

وتُستخدم هذه البيانات لمراقبة الصحة العامة، ونمو أسماك الحفش، كما تستخدم المقاطعة هذه المعلومات لإدارة الأسماك.

ويرغب بيسون أن يستمر في تعريف الأشخاص على مدى روعة هذه الأسماك، إذ قال: "أنا محظوظ بسبب قدرتي على رؤية هذه الأسماك كل يوم، والتقاط الصور لتعريف الناس إليها".