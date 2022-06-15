وتجسد الكنيسة رؤية المهندس المعماري الحداثوي الرائد أنطوني غاودي. تعرضت لعمليات التخريب خلال الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي، وأدردجت واجهة المهد وسردابها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، عام 2005.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صُنّفت كاتدرائية ساغرادا فاميليا، الكاتدرائية الحالمة، والمصممة على نحو فريد من نوعه في إسبانيا والتي ما برحت قيد الإنشاء منذ عام 1882، كأبرز معالم الجذب في العالم لعام 2022، وفقًا لمستخدمي موقع السفر العالمي "تريب أدفايزر".

الكولوسيوم، إيطاليا, plain_text Credit: Florian/Adobe Stock

وتصدر منصة إرشادات السفر هذه سنويًا سلسلة جوائز من اختيار المسافرين. وقد سبق وأعلنت عن أفضل وجهات السفر وأفضل الشواطئ في مطلع هذا العام.

مركز جامع الشيخ زايد الكبير، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة , plain_text Credit: Luciano Mortula/Adobe Stock

وكشف موقع "تريب أدفايزر" الثلاثاء عن "أفضل الأنشطة على الإطلاق للقيام بها" ضمن 11 فئة، من بينها أفضل مناطق الجذب في العالم وفي الولايات المتحدة، وأفضل المنتزهات الترفيهية، والتجارب الشاملة.

شلالات إغوازو: فوز دو إيغواسو، البرازيل, plain_text Credit: vadim_ozz/Adobe Stock

وكان لإسبانيا وإيطاليا حصة الأسد ضمن قائمة معالم الجذب العالمية لهذا العام، بعدما حصدتا نصف عدد المراتب ضمن القائمة. وفيما يلي أهم 10 معالم بحسب موقع "Tripadvisor":

كاتدرائية ساغرادا فاميليا: برشلونة، إسبانيا الكولوسيوم: روما، إيطاليا مبنى إمباير ستايت: مدينة نيويورك، أمريكا جامع الشيخ زايد الكبير: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة غاليري ديلّي أوفيزي: فلورنسا، إيطاليا ساحة إسبانيا: إشبيلية، إسبانيا شلالات إغوازو: فوز دو إيغواسو، البرازيل الحمامات الرومانية: باث، المملكة المتحدة حديقة الآلهة: كولورادو سبرينغز، كولورادو، أمريكا نافورة تريفي: روما

المعالم السياحية العشرة الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية

يتميز مبنى إمباير ستيت، الذي سرعان ما حجز له مكانة بارزة عقب افتتاحه عام 1931، بمناظر خلابة لمدينة مانهاتن الأمريكية., plain_text Credit: Wirestock/Adobe Stock

وتضم نيويورك ثلاثة معالم سياحية رائعة من أصل العشرة الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي:

مبنى إمباير ستيت: مدينة نيويورك الأمريكية حديقة الآلهة: كولورادو سبرينغز، ولاية كولورادو الأمريكية سنترال بارك: مدينة نيويورك الأمريكية قصر إيولاني: هونولولو بيلتمور: أشفيل، ولاية نورث كارولينا الأمريكية النصب التذكاري الوطني 9/11 والمتحف: مدينة نيويورك الأمريكية حديقة الأقواس الوطنية: مدينة مواب، ولاية يوتا الأمريكية المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية: مدينة نيو أورلينز الأمريكية الحفاظ على تاليسين: بلدة سبرينغ غرين، ولاية ويسكونسن الأمريكية قصر ستيتسون: مدينة ديلاند، ولاية فلوريدا الأمريكية

أفضل 10 مدن ملاهي وألعاب مائية في العالم

سيام بارك، إسبانيا, plain_text تصوير: Mateusz Łopuszyński/Adobe Stock

تُعتبر هذه سنة جيدة بالنسبة لإسبانيا، التي احتلت المركز الأول ضمن هذه الفئة للحدائق الترفيهية والألعاب المائية أيضًا. وكان للبرازيل ثلاث حدائق بين الـ10 الأبرز، وهي:

سيام بارك: أديجي، إسبانيا بوي دو فو: Les Espesses، فرنسا بيتو كاريرو وورلد: بنها، البرازيل بوي دو فو إسبانيا: توليدو، إسبانيا The Milky Way Adventure Park: كلوفلي، المملكة المتحدة هوت بارك: ريو كوينتي، البرازيل وتربوم بالي: كوتا ، إندونيسيا دوليوود: بيجون فورج، تينيسي جزر المغامرة العالمية: أورلاندو باركيه تيرّا ماجيكا: كانيلا، البرازيل

أفضل 10 حدائق ترفيهية وألعاب مائية في الولايات المتحدة

تقع Dollywood في جبال شرق ولاية تينيسي. افتتتح رسميًا عام 1986., plain_text Credit: imageBROKER/Shutterstock

تتصدر حديقتان أدرجتا ضمن القائمة العالمية لهذه الفئة النسخة الأمريكية منها، وهما: دوليوود وجزر المغامرة العالمية.