دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صُنّفت كاتدرائية ساغرادا فاميليا، الكاتدرائية الحالمة، والمصممة على نحو فريد من نوعه في إسبانيا والتي ما برحت قيد الإنشاء منذ عام 1882، كأبرز معالم الجذب في العالم لعام 2022، وفقًا لمستخدمي موقع السفر العالمي "تريب أدفايزر".
وتصدر منصة إرشادات السفر هذه سنويًا سلسلة جوائز من اختيار المسافرين. وقد سبق وأعلنت عن أفضل وجهات السفر وأفضل الشواطئ في مطلع هذا العام.
وكشف موقع "تريب أدفايزر" الثلاثاء عن "أفضل الأنشطة على الإطلاق للقيام بها" ضمن 11 فئة، من بينها أفضل مناطق الجذب في العالم وفي الولايات المتحدة، وأفضل المنتزهات الترفيهية، والتجارب الشاملة.
وكان لإسبانيا وإيطاليا حصة الأسد ضمن قائمة معالم الجذب العالمية لهذا العام، بعدما حصدتا نصف عدد المراتب ضمن القائمة. وفيما يلي أهم 10 معالم بحسب موقع "Tripadvisor":
- كاتدرائية ساغرادا فاميليا: برشلونة، إسبانيا
- الكولوسيوم: روما، إيطاليا
- مبنى إمباير ستايت: مدينة نيويورك، أمريكا
- جامع الشيخ زايد الكبير: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
- غاليري ديلّي أوفيزي: فلورنسا، إيطاليا
- ساحة إسبانيا: إشبيلية، إسبانيا
- شلالات إغوازو: فوز دو إيغواسو، البرازيل
- الحمامات الرومانية: باث، المملكة المتحدة
- حديقة الآلهة: كولورادو سبرينغز، كولورادو، أمريكا
- نافورة تريفي: روما
المعالم السياحية العشرة الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية
وتضم نيويورك ثلاثة معالم سياحية رائعة من أصل العشرة الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي:
- مبنى إمباير ستيت: مدينة نيويورك الأمريكية
- حديقة الآلهة: كولورادو سبرينغز، ولاية كولورادو الأمريكية
- سنترال بارك: مدينة نيويورك الأمريكية
- قصر إيولاني: هونولولو
- بيلتمور: أشفيل، ولاية نورث كارولينا الأمريكية
- النصب التذكاري الوطني 9/11 والمتحف: مدينة نيويورك الأمريكية
- حديقة الأقواس الوطنية: مدينة مواب، ولاية يوتا الأمريكية
- المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية: مدينة نيو أورلينز الأمريكية
- الحفاظ على تاليسين: بلدة سبرينغ غرين، ولاية ويسكونسن الأمريكية
- قصر ستيتسون: مدينة ديلاند، ولاية فلوريدا الأمريكية
أفضل 10 مدن ملاهي وألعاب مائية في العالم
تُعتبر هذه سنة جيدة بالنسبة لإسبانيا، التي احتلت المركز الأول ضمن هذه الفئة للحدائق الترفيهية والألعاب المائية أيضًا. وكان للبرازيل ثلاث حدائق بين الـ10 الأبرز، وهي:
- سيام بارك: أديجي، إسبانيا
- بوي دو فو: Les Espesses، فرنسا
- بيتو كاريرو وورلد: بنها، البرازيل
- بوي دو فو إسبانيا: توليدو، إسبانيا
- The Milky Way Adventure Park: كلوفلي، المملكة المتحدة
- هوت بارك: ريو كوينتي، البرازيل
- وتربوم بالي: كوتا ، إندونيسيا
- دوليوود: بيجون فورج، تينيسي
- جزر المغامرة العالمية: أورلاندو
- باركيه تيرّا ماجيكا: كانيلا، البرازيل
أفضل 10 حدائق ترفيهية وألعاب مائية في الولايات المتحدة
تتصدر حديقتان أدرجتا ضمن القائمة العالمية لهذه الفئة النسخة الأمريكية منها، وهما: دوليوود وجزر المغامرة العالمية.
- دوليوود: مدينة بيجون فورج، ولاية تينيسي الأمريكية
- جزر المغامرة العالمية: مدينة أورلاندو الأمريكية
- المملكة السحرية بارك: مدينة أورلاندو الأمريكية
- استوديوهات هوليوود العالمية: مدينة لوس أنجلوس الأمريكية
- يونيفرسال ستوديوز فلوريدا: مدينة أورلاندو الأمريكية
- مدينة الدولار الفضي: مدينة برانسون، ولاية ميزوري الأمريكية
- Funland: شاطئ ريهوبوث، ولاية ديلاوير الأمريكية
- Fun Spot America: مدينة كيسيمي، ولاية فلوريدا الأمريكية
- قرية سانتا: بلدة جيفرسون، ولاية نيو هامبشاير الأمريكية
- حدائق بوش: مدينة تامبا، ولاية فلوريدا الأمريكية