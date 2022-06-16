ما هي التصاميم الفائزة بجائزة "كريستال كابين" لتصاميم الطائرات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز تصميم لأثاث طائرة "عائم"، ومفهوم المقصورة الذي يزوّد كل راكب بثلاجة خاصة به بجائزة "كريستال كابين" لهذا العام.

وأعلن عن المفاهيم الفائزة بجوائز تصاميم الطيران المرموقة، التي تسلط الضوء على الابتكار والإبداع في التصاميم الداخلية للطائرات، خلال حفل أقيم في معرض "AIX" للتصاميم الداخلية للطائرات، بمدينة هامبورغ الألمانية.

وقال لوكاس كيستنر، رئيس جمعية جائزة "كريستال كابين"، في حديث إلى CNN خلال حفل توزيع الجوائز، إن فريقًا من الخبراء في صناعة الطيران أمضوا يومًا في مناقشة كل مشاركة قبل حسم قرارهم.

وناقشت لجنة التحكيم إبداع الأفكار وبراعتها، كما نظروا إلى ردود أفعال شركات الطيران، والمسافرين المحتملين.

وأوضح كيستنر أنّ غالبية المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية لم تنفذ بعد والكثير منها ما برح مجرد مفاهيم.

لكن السؤال الأساسي الذي تمحورت حوله غالبية قرارات لجنة التحكيم، وفق كيستنر، تمثّل بـ"هل هذه الفكرة قابلة للتنفيذ في عالم الطيران؟".

أثاث المقصورة "العائم"

يقول فريق شركة Teague لشبكة CNN إن الفكرة تتمحور حول "فتح مساحة أكبر" من خلال ربط جميع أثاث المقصورة بمسار واحد متصل بالجدار الجانبي والممر., plain_text Credit: Courtesy Teague, NORDAM

بعد الكثير من النقاش، تم تقليص عدد المتأهلين الـ24، إلى ثمانية فائزين. وتصدّر تصميم مقصورة Elevate لشركتي "Teague" لاستشارات التصميم وشركة "Nordam" لمعدات الطيران، وقوامه مقصورة فاخرة مقاعدها "عائمة"، فئة مفاهيم المقصورة.

وفي حديثه إلى CNN في وقت سابق، خلال معرض "AIX"، أوضح فريق "Teague" أن الفكرة الكامنة وراء المفهوم تهدف لـ"إتاحة مساحة أكبر" في المقصورة، من خلال ربط جميع الأثاث بمسار واحد متصل بالجدار الجانبي والممر.

وأشار فريق "Teague" إلى أن الفكرة بدأت عندما كان مصممو الطائرات يتحدثون خلال معرض "AIX"، قبل ثلاث سنوات.

وأدرك المصممون والمهندسون أنهم جميعًا يواجهون المشكلة ذاتها، أي كيفية توفير مساحة في مقصورات الطائرات من دون خسارة مقاعد في هذه العملية.

تدعي "شركة كولينز ايروسبيس" أن مفهوم ثلاجة الركاب "SpaceChiller" سيستخدم نصف الطاقة المستخدمة لتشغيل ثلاجات الطائرة التقليدية., plain_text Credit: Collins Aerospace

وبالتوازي، حصل مفهوم ثلاجة الركاب لشركة "Collins Aerospace"، وأطلق عليه اسم "SpaceChiller"، على الجائزة الأولى ضمن فئة راحة الركاب.

وأعجبت لجنة تحكيم الجائزة بادعاء الشركة بأن الثلاجة ستستخدم نصف الطاقة المستخدمة لتشغيل ثلاجات الطائرة التقليدية.

وشكلت خاصية زيادة حجم الثلاجة أو تصغيرها، ما يسمح بوضع نسخة مصغرة في متناول أي راكب محتمل، عامل جذب للحكام.

تشجيع الابتكار

فاز كين كيرتلاند من معهد جورجيا للتكنولوجيا بفئة طلبة الجامعات ضمن جوائز "كريستال كابين" عن مفهوم يتخيل طائرة كهربائية عديمة الانبعاثات أطلق عليها اسم "Portal" , plain_text Credit: Ken Kirtland

وغالبًا ما تشهد جوائز "كريستال كابين" بعضًا من أكثر المشاركات إبداعًا ضمن فئة طلاب الجامعات، حيث يقدم الجيل المستقبلي من مصممي الطيران رؤيتهم حول مستقبل الطيران.

وقال كاستنر لـCNN إنه مثير للاهتمام دومًا معرفة المكان الذي ستنتهي به التصاميم السابقة في هذه الفئة.

أما الفائز في نسخة هذا العام، فهو كين كيرتلاند، من معهد جورجيا للتكنولوجيا، الذي يحلم بطائرة كهربائية عديمة الانبعاثات تسمى "Portal"، والتي تستخدم المطارات الإقليمية غير المستغلة، وتحلق على ارتفاع منخفض.

ونظرًا لتزايد مطالب ركاب الطائرات بخيارات أكثر استدامة، واضطرار الصناعة بشكل متزايد إلى إيجاد حلول للحقائق الصارخة لبصمتهم الكربونية، جذب تصميم كيرتلاند أنظار لجنة تحكيم حكام جوائز "كريستال كابين".

ولعبت التصاميم الداخلية الجذابة لطائرة "Portal" أيضًا دورًا بفوز كيرتلاند، الذي تتمحور فكرته حول مقصورة تحتوي على مقاعد ممتازة منتشرة، مع قدرة الركاب على الاستمتاع بمناظر شاملة للسماء.

وأوضح كاستنر أن فئة طلاب الجامعات تلخص موضوع جوائز "كريستال كابين"، مضيفًا: "نريد تعزيز الابتكار وإنشاء أو إثارة النقاش حول تجربة الركاب".

قائمة الفائزين بجوائز "كريستال كابين" لعام 2022: