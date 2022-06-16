دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بموقعها في أحضان جبال سيناء وشواطئها ذات المياه الصافية الفيروزية، توفر مدينة دهب في مصر عدداً هائلاً من التجارب المائية المفمعة بالإثارة والتشويق.

وتبعد دهب نحو ساعة بالسيارة شمال شرم الشيخ على طول خليج العقبة، وتُعد بمثابة الموقع "المقدس" لهواة رياضة ركوب الأمواج بالألواح الشراعية في مصر، إذ تتشكل هناك ظروف مناخية مثالية على مدار العام للتمتع بركوب الأمواج.

Credit: Khaled Shawkat

وتقدّم دهب أيضاً مراكز مكرسة لركوب الأمواج بالألواح الشراعية، حيث تتوفر دورات احترافية، وأحدث المعدات، إلى جانب مناطق مخصصة للمحترفين وللمبتدئين على حد سواء.

وبحركات رشيقة تبرز فيها مهارة تحكم هائلة بالأواح الشراعية في مواجهة نسمات الهواء القوي، اختار المصور المصري خالد شوكت أن يسلط الضوء على ممارسي ركوب الأمواج بالألواح الشراعية على أرض دهب.

Credit: Khaled Shawkat

ويشرح شوكت لموقع CNN بالعربية أنه يسعى لإبراز رياضة ركوب الأمواج بالألواح الشراعية، والتي تعد غير منتشرة في مصر.

وتُعد دهب وجهة مميزة لممارسة التزلج الشراعي برأي المصور المصري، إذ تضم مراكز معتمدة لتعليم هذه الرياضة ومنطقة طبيعية مثل منطقة البحيرة المغلقة، والتي توفر بيئة مثالية لتعليم المبتدئين دون أي مخاطر.

Credit: Khaled Shawkat

ويشير شوكت إلى طبيعة مناخ دهب، الذي يجعل منها مقصدًا عالميًا للتزلج الشراعي بسبب الرياح الشديدة نسبيًا، مما يوفر أجواء مناسبة لممارسة هذه الرياضة، التي تعتمد على سرعة الرياح واستقرارها على مدار العام.

Credit: Khaled Shawkat

وهناك العديد من المواقع المناسبة لممارسة التزلج الشراعي في دهب مثل شاطئ اللاجونا ومنطقة بلولاجون مما يتيح لعشاق هذه الرياضة حرية اختيار المكان والظروف لممارستها.

ويبرز شوكت مهارة الشباب والفتيات الذين اختاروا أن تكون الأمواج والألواح جزءًا من حياتهم، وقرروا أن تقودهم الرياح نحو تحقيق المتعة.

أبرز لقطة بين سلسلة المصور المصري خالد شوكت لتوثيق التزلج الشراعي في دهب بعنوان "التزلج الشراعي على السحاب", plain_text Credit: Khaled Shawkat

ومن بين لقطاته المميزة، يرى شوكت أن لقطته التي تظهر شابًا سحبته الرياح إلى السماء ليبدو وكأنه يتزلج في الهواء هي الأبرز، مشيرًا إلى أنه أطلق عليها وصف "التزلج الشراعي على السحاب" من وحي الصورة.

Credit: Khaled Shawkat

وبالنسبة إلى شوكت، فإن مشاهدة ممارسي التزلج الشراعي وهم يستعرضون مهاراتهم في مواجهة الرياح وفي الخلفية جبال سيناء والسماء الصافية، يُعد من أجمل المناظر التي يمكن أن يراها، حيث تتمزج الإثارة بجمال طبيعة سيناء الساحرة، على حد تعبيره.

Credit: Khaled Shawkat

وتتلقى لقطات شوكت ردود أفعال إيجابية من قبل ممارسي التزلج الشراعي، إذ يقول "غالبًا ما يعبر اللاعبون عن سعادتهم خاصًة عندما ألتقط صورة مميزة تبرز مهارتهم، ويعبرون عن التقدير لما أفعله".

ويؤكد شوكت أن سعادة الاعبين تكمن في مشاركة هذه الصور لإلهام العديد من الأشخاص لممارسة التزلج الشراعي، ما يساعد على انتشار هذه الرياضة في مصر.