فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في المرة القادمة التي تزور فيها وادي الديسة بالمملكة العربية السعودية، احرص على إمعان النظر في جبالها التي ستفاجئك بوجود "حارس" صخري يشبه رأس إنسان في منتصف أحد هذه الجبال.

Credit: Sultan Ali AlFouda

ويقع وادي الديسة في جنوب غرب مدينة تبوك، ضمن منطقة نيوم، شمال غرب البلاد.

ويتميز بجريان المياة العذبة طوال أيام السنة، وكثرة أشجار النخيل، والأعشاب البرية.

Credit: Sultan Ali AlFouda

وبينما يميل المصور السعودي، سلطان الفوده، إلى رصد الطبيعة والابتعاد عن صخب المدينة، قرّر زيارة الديسة، التي تعني الوادي المليء بأشجار النخيل لغويًا.

وبمجرد دخوله إلى الوادي، شعر الفوده بالذهول من مناظر الجبال الشاهقة، حيث لفت انتباهه تشكيل صخري عجيب يشبه رأس إنسان، في منتصف أحد الجبال.

Credit: Sultan Ali AlFouda

ومع استغلال ضوء الشمس والظلال والتكوين المناسب، بعد الانتقال من موقع إلى آخر، نجح المصور السعودي في رصد أحد أفضل اللقطات الفوتوغرافية بوادي الديسة.

وحصلت هذه الصور على إعجاب الكثير من الأشخاص، كما تم إعادة تداولها بشكل كبير.

Credit: Sultan Ali AlFouda

وتمثلت أجمل التعليقات التي وصفت هذا التشكيل الصخري بـ"حارس الجبال"، بحسب ما أوضحه المصور السعودي.

وقال الفوده، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أعتبره من أجمل التشكيلات الصخرية الطبيعية بالوادي، ومن أجمل الصور التي التقطها لتشكيل صخري حتى الآن.. أنا سعيد جدًا بكوني أول من اكتشفه، وذلك بتأكيد من بعض المختصين في الجيولوجيا والمهتمين بالمناطق السياحية بشكل عام".

وتفاجأ المصور السعودي بردود الفعل القوية من غالبية المتابعين، الذين كان لديهم اهتمام كبير في الحصول على موقع التشكيل لزيارته.

ويعتبر الوادي ملاذًا لمحبي الطبيعة والتخييم والابتعاد عن صخب المدينة، كما أنه مليء بالتشكيلات الصخرية التي نحتتها عوامل الزمن.

وبينما لا يزال هناك الكثير لاكتشافه، يأمل الفوده بزيارته مجددًا العام المقبل.