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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلبت شركة Air Nostrum الإسبانية، 10 طائرات من طراز Airlander 10 للقيام برحلات إقليمية ضمن نطاق وفي محيط إسبانيا.

وتم تحديد موعد التسليم عام 2026.

وكان مصنّعوا الطائرة التي كُشف النقاب عنها عام 2016، توقعوا دخولها نطاق الخدمة بحلول العام 2025.

Credit: Hybrid Air Vehicles

ويمكن للطائرات الهجينة التي تصنّعها شركة Hybrid Air Vehicles (HAV)، ومقرها المملكة المتحدة، أن تخفض الانبعاثات بنسبة 90٪، بحسب ما أوضحته الشركة.

وأفادت أيضًا، أنّ هذه الطائرات تحلّق عاليًا بواسطة الهيليوم والكهرباء، لمسافة تتراوح بين 300 و400 كيلومتر.

ورغم ذلك، لا تتوقع بأن تكون رحلتك بسرعة البرق، لأن سرعتها القصوى ستصل إلى 80 ميلًا في الساعة، أي 129 كيلومتر في الساعة.

ويمكن أن تتّسع لـ100 راكب تقريبًا.

وتأتي الصفقة بعد ستة أشهر من "الدراسات الدقيقة ونمذجة" المسارات الإسبانية الداخلية، وفقًا للشركة المصنعة.

وأوضحت شركة Hybrid Air Vehicles أنه يمكن أن تشمل المسارات قصيرة المدى كلًا من ليفربول إلى بلفاست (168 ميلاً)، ومن سياتل إلى فانكوفر (127 ميلاً)، وأوسلو إلى ستوكهولم (263 ميلاً).

وقال متحدث باسم Airlander لـCNN: "لا تحتاج Airlander إلى مدرج مطار للهبوط والإقلاع.. تسكتشف شركة HAV مواقع تشغيل جديدة مع Air Nostrum".

وفي ما يتعلق بالتصميم الداخلي للطائرات، فهي أكثر جمالًا من مقصورات الطائرات النموذجية، مؤلفة من 1-2-1.

وتواجه بعض المقاعد بعضها، كما توفر جدرانها الشفافة إطلالات على الريف.

وبالنسبة لأولئك الذين يحبون مشاهدة الطريق إلى وجهتهم، ستحلق الطائرة على ارتفاع 20 ألف قدم كحد أقصى.

Credit: Hybrid Air Vehicles

وأوضح كارلوس بيرتوميو، رئيس شركة Air Nostrum، إن المركبات الهوائية ستساعد شركته على تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي "Fit for 55" لخفض الانبعاثات بنسبة 55٪ على الأقل، بحلول عام 2030.

وأفاد في البيان: "إيرلاندر 10 ستخفّض انبعاثاتها بشكل كبير. لذلك، أبرمنا هذه الاتفاقية مع HAV".

وتابع توم غروند، الرئيس التنفيذي لشركة HAV: "نظرًا إلى أن دولًا مثل فرنسا، والدنمارك، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، بدأت بوضع تدابير حيز التنفيذ بغرض الحد من انبعاثات الكربون من الرحلات المحلية والقصيرة المدى، فإن شركة Hybrid Air Vehicles وشركة Air Nostrum Group تظهران كيف يمكننا تحقيق هذا الهدف قريبًا".

وستبدأ HAV ببناء الأسطول هذا العام، ما يؤمن 1,800 وظيفة في يوركشاير، المملكة المتحدة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على "مزيد من التطورات في الدفع الكهربائي"، وتأمل بأن تصبح Airlander 10 أول طائرة كبيرة الحجم تحقق رحلة خالية من الانبعاثات.