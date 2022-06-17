جاهزة للإنتاج.. تعرف إلى أول سيارة تستعين بالطاقة الشمسية في العالم

صُنع منها 3 فقط.. أغلى سيارة "بورشه" قد تكون من طراز 1939

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن أن تدخل سيارة Lightyear 0 الكهربائية حيز الإنتاج في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022.

وإلى جانب محطات الشحن عند نقاط التوصيل، ستحصل على دفعة قوية من الألواح الشمسية الموجودة على سقفها وغطاء محركها وصندوقها.

Credit: Lightyear

وتقول شركة Lightyear الهولندية إن السيارة المعروضة ستبلغ كلفتها مبدئياً 250 ألف يورو، أي 262 ألف دولار.

Credit: Bart Geers/Lightyear

وفي صور تعكس تصميمها الداخلي، ستكون السيارة قادرة على القيادة لمسافة 388 ميلاً من دون التوقف لإعادة الشحن، وستتمتع بنطاق إضافي يصل إلى 44 ميلاً في اليوم مصدره الألواح الشمسية.

Credit: Lightyear

وإذا اتّبع الإنتاج وفق الجدول الزمني الموضوع، ستكون Lightyear 0 أول سيارة تعمل على الطاقة الشمسية في السوق، لكن ثمة سيارات أخرى ما زلت في مرحلة التطوير.

ويمكن أن تقطع سيارة Sono Sion، المقرر إنتاجها عام 2023، نحو 190 ميلًا.

وتَعِدُ بتوفير متوسط 10 أميال إضافية من النطاق الشمسي يوميًا، إضافة إلى قابس للشحن.

Credit: sono motors

وتعمل شركة "أبترا" على تطوير مركبة مزودة بثلاث عجلات، تعمل على الطاقة الشمسية، وتأمل أن تستهلّ إنتاجها عام 2023.

Credit: Aptera

ولا يقتصر الأمر على السيارات المزودة بألواح شمسية.

فخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2021، قطعت عربة كارافان تعمل 100% على الطاقة الشمسية قرابة ألفي كيلومتر عبر أوروبا، من دون التوقف للتزود بالوقود أو الشحن.

Credit: STE / Rien Boonstoppel

أطلق عليها اسم "ستيلا فيتا"، وأنتجها فريق Solar Team Eindhoven عام 2021، الذي ضمّ 22 طالبًا في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا.

وطورت الجامعة عددًا من المركبات الشمسية في السنوات الأخيرة، وقد أسس خريجوها شركة Lightyear.

Credit: STE / Bart van Overbeeke

وتشارك المركبات العاملة على الطاقة الشمسية كل عامين في سباق World Solar Challenge، وقد ألهمت المنافسة بعض التصاميم المبتكرة.

Credit: KOEN VAN WEEL/AFP/ANP/AFP via Getty Images

ففي العام الماضي، احتل فريق Vattenfall Solar، الذي يضم طلابًأ من جامعة Delft في هولندا، المركز الثالث بسيارة تعمل على الطاقة الشمسية، أطلق عليها اسم Nuna 11.

وتتميز السيارة غير العادية بثلاث عجلات، اثنتان إلى اليمين وواحدة إلى اليسار.