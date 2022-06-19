مواجهة "هادئة" بين فتاتين على لوح التجديف وحوت ضخم في أستراليا

كاميرا تلتقط مشهدًا مهيبًا لتجمع أكثر من 1000 حوت في القطب الجنوبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته سوى ثوانٍ معدودة، ينجح المصور الأسترالي، جايمن هيودسن، في إبهار العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبمجرد مشاهدته للحيتان خلال تحركها نحو فتاتين على لوح التجديف، استطاع رصد مواجهة ملحمية كانت أقوى مما تخيلّ.

ورُصد مقطع الفيديو في مسقط رأس المصور الفوتوغرافي، وتحديدًا بمدنة إسبيرانس، في أستراليا الغربية.

وكان من الصعب معرفة حجم الحوت، رغم أنه من الحيتان الصائبة الجنوبية، والتي يمكن أن تنمو ليبلغ وزنها 80 طنًا، أي حوالي 80 ألف كيلوغرامًا.

وتظهر في مقطع الفيديو لقطات لأم بنموها الكامل، مع طفلها الذي يبلغ من العمر حوالي عام واحد.

وقال المصور الأسترالي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "هذه هي اللحظات التي تجعلني مدمنًا على تصوير الحياة البرية".

ولم يكن مقطع الفيديو مخططًا له، ولكن أراد هيودسن أن يجعله سلسًا وسينمائيًا قدر الإمكان.

وكانت ردود الفعل "لا تصدق"، بحسب ما أوضحه المصور الأسترالي.

ويحرص هيودسن بدوره على متابعة جميع التعليقات وردود الفعل المدهشة.

ويُذكر أن المصور الأسترالي قد أصيب بشلل رباعي نتيجة حادثة بدراجة نارية, عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

وبذلك، بدأ في مجال التصوير الفوتوغرافي الجوي في عام 2014، عندما كان يبحث عن هواية جديدة يمكن ممارستها بالكرسي المتحرك.

وقال: "أنا ممتن جدًا لاكتشافي التصوير الجوي.. لقد أعطاني اتجاهًا جديدًا في الحياة.. أحب أن أكون قادرًا على التقاط هذه السيناريوهات، ومشاركتها مع العالم".