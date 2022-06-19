دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، تبدو هذه المنحوتات وكأنها خارجة من حكاية أسطورية، إلا أنها موجودة على أرض الواقع في غابة غارقة تبعد عن مصر مسافة ساعة واحدة، وبالتحديد قبالة ساحل شاطئ بيرنيرا بمدينة أيا نابا في قبرص (شاهد الفيديو أعلاه).

ويضم متحف المنحوتات تحت الماء في قبرص، والمعروف باسم (Musan)، 93 منحوتة للنحات البريطاني جايسون دي كايرس تايلور، الذي يقف وراء أول حديقة منحوتات تحت الماء في العالم.

ويسلط المتحف، الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليون دولار، الضوء على إعادة بناء المساحات الطبيعية وإعادة تشجير مناطق الموائل القاحلة.

وصُنعت جميع المنحوتات، التي أُنزلت تحت الماء بواسطة رافعة، من مواد خاملة ذات درجة حموضة محايدة تجذب الحياة البحرية، وقد وُضعت على مستوى أعماق مختلفة، بحيث يمكنها إثراء التنوع البيولوجي في المنطقة من خلال وجودها مع مرور الزمن.

Credit: Ahmed Wahba/ @projectwahba

وبصفته مدون رحلات، تلقى المخرج المصري أحمد وهبة دعوة من منصة "Vlogfest"، التي تجمع المؤثرين في مدونات فيديو من جميع أنحاء العالم لتجربة أفضل ما يمكن أن تقدمه الوجهات السياحية بشكل مباشر لتوثيق قبرص.

ويقول وهبة لموقع CNN بالعربية إنه عندما تلقى الدعوة، لم يكن لديه أدنى فكرة عما يمكن توقعه، إلا أن متحف "Musan"، تحت الماء أصبح الجزء المفضل لديه خلال زيارته إلى قبرص.

ويتذكر وهبة: "كان الماء شديد البرودة، لكنني تمكنت من قضاء 36 دقيقة أتجول في هذا الثقب الدودي تحت الماء".

وبالنسبة إلى وهبة، فإن المثير حول هذا المشروع يتمثل بأن جميع التماثيل والقطع الفنية المعاصرة تمتزج بسلاسة مع النظام البيئي المحيط، وكأنها مصنوعة من الشعاب المرجانية.

ويضيف: "كان من المثير للغاية رؤية مجموعة من الأسماك تتجول بين المنحوتات".

Credit: Ahmed Wahba/ @projectwahba

ويرى وهبة أن التجربة برمتها تُعد مثيرة للاهتمام، إذ تشعر وكأنك انتقلت فجأة من وسط مياه البحر الأبيض المتوسط الصافية إلى مدينة أطلانطس الأسطورية.

ولاحظ وهبة خلال جولته الأشجار التي وضعت بعناية حول تماثيل معينة، والتي بدورها خلقت أشكالًا جديدة عند رؤيتها من زوايا مختلفة.

ونظرًا لأن لديه رخصة الغوص، تمكن وهبة من زيارة المنحوتات الغارقة والاستمتاع بالتجربة، إذ يجب أن يكون لدى الزائر شهادة رخصة للغوص بهدف التمكنّ من النزول إلى المتحف.

ولاقت مقاطع الفيديو والصور التي شاركها وهبة لزيارته إلى متحف المنحوتات الغارقة في قبرص انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويشير وهبة إلى أنه تلقى آلاف الرسائل من أشخاص مهتمين بمعرفة إمكانية الوصول إلى هذا الموقع، مؤكدًا أنه "معلم سياحي فريد يجمع بين متعة الفن والغوص تحت الماء".

والجدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي شاركه وهبة لزيارته إلى متحف المنحوتات تحت الماء في قبرص كان جزءًا من مشاركته الفائزة بمسابقة لتسليط الضوء على تجارب المدونين في قبرص.