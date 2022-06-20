محمد بن راشد يعلن افتتاح "مدينة إكسبو دبي" مطلع أكتوبر المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي عن افتتاح "مدينة إكسبو دبي"، الوجهة الجديدة في إمارة دبي للإقامة، والأعمال، والتعليم، والابتكار، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022 المقبل.

وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة من التغريدات عن الخطط المستقبلية لموقع معرض إكسبو 2020 دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ … الذي زاره أكثر من ٢٤ مليون زائر .. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر ١٧٠ عاماً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي".

الإخوة والأخوات … بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ … الذي زاره أكثر من ٢٤ مليون زائر .. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر ١٧٠ عاماً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى "مدينة إكسبو دبي" .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي. https://t.co/eup3YVP3Is

وسيتم افتتاح المدينة في 1 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، وستضم مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة، والمكاتب، والمرافق الترفيهية، والمطاعم، والمقاهي، والنوادي الرياضية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وستكون مدينة إكسبو دبي خالية من البلاستيك الذي يُستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بـ80% ممّا تم تشييده من بنى تحتية، وأبنية، بما في ذلك 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد".

وتتضمن الهياكل التي ستظل متواجدة في الموقع قبة الوصل الأيقونية، وشلالات إكسبو، إضافةً إلى أجنحة بعض الدول، ومنها جناح دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، إضافةً إلى جناح ألِف، وجناح الاستدامة "تيرا".

وإلى جانب ذلك، ستضم مدينة إكسبو دبي متحفًا جديدًا، ومركزًا عالميًا للمعارض، ومقرّات شركات اقتصادية ضخمة.

ويُجدر بالذكر أن معرض إكسبو دبي 2020 استقبل أكثر من 24 مليون زائر.