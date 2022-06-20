فيديو لسحلية تقوم بـ"تمارين الضغط" يثير إعجاب مستخدمي "إنستغرام"

من النسور الصلعاء إلى خنازير البحر.. ما هي الحيوانات النادرة التي يمكنك العثور عليها في هذه الحديقة الوطنية؟

فيديو طريف لدُب الباندا يمرح على الثلوج المتساقطة بحديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تفتقد إلى الدّافع لزيارة النادي الرياضي اليوم؟ قد يُشجّعك مقطع فيديو طريف لسحلية تقوم ببعض تمارين الضغط.

وشارك الحساب الرسمي لخدمة الحدائق الوطنية الأمريكية (NPS) على "إنستغرام" مؤخرًا مقطع فيديو لسحلية تقوم بتمارين الضغط بنشاط فوق صخرة بمنتزه صهيون الوطني في ولاية يوتا الأمريكية.

وخلال المنشور، أوضح الحساب وجود العديد من الحيوانات التي تؤدي تمارين الضغط بهدف استعراض القوة، وجذب الشريك.

وفي تلك الحديقة، يمكن رؤية مختلف أنواع السحالي خلال تأديتها للتمارين، مع رفع رأسها، والجزء العلوي من جسمها بحركات قويّة للأعلى والأسفل.

وتُعتبرالسحلية الصحراوية الشوكية، التي تظهر في الفيديو، واحدة من أكبر أنواع السحالي في الحديقة التي تمارس هذا السلوك، بحسب ما ذكره المنشور.

وأشار المنشور إلى أنه "غالبًا ما تُستخدم لغة الجسد كعلامة تهديد لطرد المنافسين من منطقة معينة يتواجد فيها الحيوان، فضلاً عن كونها وسيلة لجذب الانتباه"، متابعًا: "حسنًا، لقد أسرت انتباهنا".

وعبّر المتابعون على "انستغرام" عن انبهارهم بحركات السحلية، وقالت إحدى المتابعات: "هذا ما احتجت إليه لتشجيعي للذهاب إلى النادي الرياضي هذا الصباح"، وأضافت أخرى: "أتمنى أن أتمكن من القيام بتمارين الضغط بتلك السهولة".