مصور يوثق "شلالًا تحت الماء".. ما حقيقة هذا المشهد المثير للحيرة في موريشيوس؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتضن عالمنا العديد من العجائب الطبيعية الغريبة. ووثّق مصوّر مؤخرًا "شلالاً تحت الماء". ولكن هل يُعقل أن يكون هذا المشهد حقيقي؟

وكان المصور ستيفان ليبرمان، الذي يختص بتصوير المناظر الطبيعية، والتصوير الليلي، يرغب بالتّوجه إلى مدغشقر لتوثيق أشجار الباوباب ليلاً.

مصور يوثق "شلالًا تحت الماء".. ما حقيقة هذا المشهد المثير للحيرة في موريشيوس؟
وثّق المصور ستيفان ليبرمان مشهدًا ساحرًا في جزيرة موريشيوس. , plain_textCredit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

ولكن باشر ليبرمان في البحث عن وجهة بديلة بعد إلغاء رحلته بسبب قيود جائحة "كوفيد-19".

وقرّر المصور السفر إلى جزيرة موريشيوس القريبة من مدغشقر، لاعتقاده أنه سيتمكن من السفر إلى مدغشقر بعد وصوله إلى هناك.

مصور يوثق "شلالًا تحت الماء".. ما حقيقة هذا المشهد المثير للحيرة في موريشيوس؟
يوحي هذا الوهم بوجود شلال تحت الماء. , plain_textCredit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال ليبرمان: "عند وصولي إلى موريشيوس، أدركت أن هناك وهمًا بصريًا مذهلاً، أي الشلال تحت الماء".

وقبالة ساحل "لو مورن" في الجنوب الغربي للجزيرة، تحتضن موريشيوس "وهمًا" مذهلاً.

مصور يوثق "شلالًا تحت الماء".. ما حقيقة هذا المشهد المثير للحيرة في موريشيوس؟
وثّق المصور هذا المشهد في بداية أبريل/نيسان من عام 2022. , plain_textCredit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

وتتدّفق الرمال والطمي في قاع المحيط بطريقة تجعلها تبدو وكأنها تتساقط نحو شلال، أو كما لو أن الجزيرة بأكملها تُبتلع.

وفي الحقيقة، أدى هذا المشهد الدّرامي إلى تدفّق التيارات تحت الماء فقط.

مصور يوثق "شلالًا تحت الماء".. ما حقيقة هذا المشهد المثير للحيرة في موريشيوس؟
اكتشف ليبرمان شغفه في التصوير الفوتوغرافي في عام 2015. , plain_textCredit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)
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ورغم أن مياه المحيط تبدو مذهلة من على الشاطئ، إلا أن رؤية هذا المنظر الخاص يتطلّب ركوب طائرة مروحية، ولذلك، يتم ترتيب جولات خاصّة لرؤيته من الجو.

ولم يكن ليبرمان على متن طائرة، ولكنّه تمكّن من توثيق هذا المشهد بمساعدة طائرة "درون".

مصور يوثق "شلالًا تحت الماء".. ما حقيقة هذا المشهد المثير للحيرة في موريشيوس؟
من الصور التي وثّقها ليبرمان في الأردن. , plain_textCredit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

وكان المنظر "مذهلاً، ولا يُصدّق"، و"جميلاً بشكلٍ عجيب"، بحسب تعبير المصوّر.

واكتشف ليبرمان شغفه بالتصوير الفوتوغرافي في عام 2015.

مصور يوثق "شلالًا تحت الماء".. ما حقيقة هذا المشهد المثير للحيرة في موريشيوس؟
مشهد ساحر من أيسلندا. , plain_textCredit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

وبصفته فيزيائيًا متخصصًا في البصريات، يوظّف المصور معرفته التقنية بالأنظمة البصرية، مثل الكاميرات، والعدسات، والتصوير بشكل عام.

وأكّد المصور: "أدهشني التفاعل الكامن وراء الفهم التقني، والتجريد، والإبداع، مع إمكانية اكتشاف عالمنا على الفور".

ويعمل المصور حاليًا على مشروع بعنوان "اكتشف الليل" (Explore the Night)، والذي يهدف من خلاله لمشاركة شغفه بالتصوير الليلي.

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