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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتضن عالمنا العديد من العجائب الطبيعية الغريبة. ووثّق مصوّر مؤخرًا "شلالاً تحت الماء". ولكن هل يُعقل أن يكون هذا المشهد حقيقي؟

وكان المصور ستيفان ليبرمان، الذي يختص بتصوير المناظر الطبيعية، والتصوير الليلي، يرغب بالتّوجه إلى مدغشقر لتوثيق أشجار الباوباب ليلاً.

وثّق المصور ستيفان ليبرمان مشهدًا ساحرًا في جزيرة موريشيوس. , plain_text Credit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

ولكن باشر ليبرمان في البحث عن وجهة بديلة بعد إلغاء رحلته بسبب قيود جائحة "كوفيد-19".

وقرّر المصور السفر إلى جزيرة موريشيوس القريبة من مدغشقر، لاعتقاده أنه سيتمكن من السفر إلى مدغشقر بعد وصوله إلى هناك.

يوحي هذا الوهم بوجود شلال تحت الماء. , plain_text Credit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال ليبرمان: "عند وصولي إلى موريشيوس، أدركت أن هناك وهمًا بصريًا مذهلاً، أي الشلال تحت الماء".

وقبالة ساحل "لو مورن" في الجنوب الغربي للجزيرة، تحتضن موريشيوس "وهمًا" مذهلاً.

وثّق المصور هذا المشهد في بداية أبريل/نيسان من عام 2022. , plain_text Credit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

وتتدّفق الرمال والطمي في قاع المحيط بطريقة تجعلها تبدو وكأنها تتساقط نحو شلال، أو كما لو أن الجزيرة بأكملها تُبتلع.

وفي الحقيقة، أدى هذا المشهد الدّرامي إلى تدفّق التيارات تحت الماء فقط.

اكتشف ليبرمان شغفه في التصوير الفوتوغرافي في عام 2015. , plain_text Credit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

ورغم أن مياه المحيط تبدو مذهلة من على الشاطئ، إلا أن رؤية هذا المنظر الخاص يتطلّب ركوب طائرة مروحية، ولذلك، يتم ترتيب جولات خاصّة لرؤيته من الجو.

ولم يكن ليبرمان على متن طائرة، ولكنّه تمكّن من توثيق هذا المشهد بمساعدة طائرة "درون".

من الصور التي وثّقها ليبرمان في الأردن. , plain_text Credit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

وكان المنظر "مذهلاً، ولا يُصدّق"، و"جميلاً بشكلٍ عجيب"، بحسب تعبير المصوّر.

واكتشف ليبرمان شغفه بالتصوير الفوتوغرافي في عام 2015.

مشهد ساحر من أيسلندا. , plain_text Credit: Stefan Liebermann (www.stefanliebermann.de)

وبصفته فيزيائيًا متخصصًا في البصريات، يوظّف المصور معرفته التقنية بالأنظمة البصرية، مثل الكاميرات، والعدسات، والتصوير بشكل عام.

وأكّد المصور: "أدهشني التفاعل الكامن وراء الفهم التقني، والتجريد، والإبداع، مع إمكانية اكتشاف عالمنا على الفور".

ويعمل المصور حاليًا على مشروع بعنوان "اكتشف الليل" (Explore the Night)، والذي يهدف من خلاله لمشاركة شغفه بالتصوير الليلي.