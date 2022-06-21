صياد عراقي يكتشف حيوانًا نادرًا في نهر دجلة..كيف يبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في نهر دجلة بالعراق، تمكن صياد من العثور على حيوان مائي لديه حالة نادرة من طفرة المهاق، تُعد الحالة الثانية في العالم والأولى في الشرق الأوسط.

وأعلنت منظمة المناخ الأخضر العراقية أنه "لأول مرة في الشرق الأوسط والعراق، سجلت حالة نادرة من طفرة المهاق (Albinism) في كلب الماء الأوراسي في نهر دجلة في ناحية الاسحاقي في محافظة صلاح الدين"، حسبما ذكرته على موقع "فيسبوك".

وفي مقطع فيديو نشرته المنظمة، تحدّث المختصون وخبراء الأحياء عن أهم صفات هذه الطفرة، التي تجعل الأجزاء الرخوة للحيوان بلون وردي، ويتحول لون عينيه إلى الأحمر، ولون أضافره إلى الأبيض، لأن صبغتها فاقدة لصبغة الميلانين الأسود، فيما تكون الرؤية لديه ضعيفة للغاية.

وسجلت الحالة الأولى لهذه الطفرة في بريطانيا. ويُعد هذا التسجيل الثاني والذي أجري من قبل منظمة المناخ الأخضر العراقية بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية.

ومن جانبه، ذكر الناشط البيئي العراقي، مهدي ليث، أنه كانت هناك محاولات عديدة لشراء هذا الحيوان النادر، من الصياد العراقي صاحب الاكتشاف، ويدعى نصر، إلا أنه أبى أن يوافق على هذه العروض، "كون هذا الحيوان يُعتبر ملكاً للعراق وجزء مهم من التراث الطبيعي العراقي"، وفق ما نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وقررت وزارة البيئة العراقية نقل هذا الحيوان إلى مكان آمن ومغلق في بغداد، تحت إشرافها وإشراف المختصين كونه لا يستطيع العودة إلى بيئته الطبيعية نظرًا لأنه يُعد أضعف من الأنواع الأخرى.