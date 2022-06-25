دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُخِذ القرار. لن يكون السفر متاحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاقه برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي طال انتظاره، ETIAS، في مايو/ أيار 2023.

في حين أنّ نظام ETIAS لا يشبه تأشيرة الدخول، فهو أسرع، وينفّذ عبر الإنترنت، ولا يتطلب معلومات بيومترية، لكنه يستوجب اتباع آلية محددة، وتكلفة بغية الحصول على التأشيرة، على غرار نظام ESTA الذي تعتمده الولايات المتحدة.

وETIAS، نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي، الذي سبق وقُرّر إطلاقه أواخر عام 2022.

ويُعفى المسافرون من دول الاتحاد الأوروبي من هذا النظام، ويتمتعون بحرية التنقل في جميع دول الاتحاد، ما يسمح لهم قضاء ما رغبوا من الوقت في العديد من البلدان. كما سيشمل الإعفاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

لكن بالنسبة لأي شخص آخر يرغب بزيارة الاتحاد الأوربي من دولة لم يحتج مواطنوها إلى تأشيرة سابقًا، فإن ETIAS سيكون إلزاميًا. تؤثر هذه الخطوة على حوالي 60 دولة، ضمنًا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، التي فقدت حرية التنقل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للمسافرين الذين كانوا يحتاجون إلى تأشيرة دخول من قبل، فالأمور ما برحت على حالها.

تتم عملية تقديم الطلبات عبر "نظام تكنولوجيا معلومات آلي إلى حد كبير"، مع منح الموافقة "خلال دقائق"، لقرابة 95٪ من مقدمي الطلبات، وفق ما ورد في مذكرة جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي. وقد يصل الحد الأقصى للحصول على موافقة إلى شهر في "حالات استثنائية للغاية". ويحق لأي شخص رُفض طلبه الاستئناف.

أما تصريح ETIAS فيسمح بعدد غير محدود من الزيارات على مدى ثلاث سنوات. ورغم ذلك، يتوجب على حاملي البطاقة الالتزام بقواعد الهجرة والإقامة. حاليًا، لا يمكن لمواطني الطرف الثالث البقاء لأكثر من 90 يومًا في الاتحاد بأكمله، لكل 180 يوم.

وتبلغ كلفة الحصول على هذا التصريح 7 يورو (7.35 دولار أمريكي) لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا. ولم يتّضح بعد إذا كانت الفئات العمرية الأخرى سيحصلون على تسعيرة مخفّضة أو سيتمكنون من تقديم الطلب مجانًا. في المقابل، فإن الولايات المتحدة تتقاضى 21 دولارًا لقاء ترخيص ESTA.

ولم يتم الإعلان عن تاريخ بدء تقديم الطلبات.