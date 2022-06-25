حديقة حيوانات في أتلنتا تغلق أبوابها والسبب.. الحرارة المرتفعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجبرت مؤشرات الحرارة المرتفعة أحد مناطق الجذب السياحية الرئيسية في أتلانتا، على تعديل مواعيد الزيارات.

وأعلنت حديقة حيوانات أتلانتا على موقعها الإلكتروني، إغلاق أبوابها في وقت مبكر يومي الأربعاء والخميس (2:30 بعد الظهر عوض الـ5:00 عصرًا على جري العادة)، بسبب مؤشرات درجات الحرارة المرتفعة.

ويُتوقع أن تصل درجات الحرارة في أتلانتا الأربعاء إلى نحو 37 درجة مئوية، مع مؤشر حرارة 100، وفق تايلور وارد من CNN.

تضم حديقة الحيوانات مجموعة متنوعة من الفصائل الحيوانية، بينها حيوانات مهددة بالانقراض. وتعتبر إحدى حدائق الحيوانات القليلة في أمريكا التي تستضيف حيوانات الباندا العملاقة.

وقالت راشيل ديفيس، مديرة الاتصالات في حديقة الحيوان لـCNN، إن جميع الحيوانات لديها إرشادات بدرجات الحرارة، مع توافر أماكن مختلفة لها عند ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت ديفيس أنّ بعض الحيوانات يمكنها الاحتماء داخل الأماكن المغلقة الخاضعة للتحكم المناخي، في حين أن البعض الآخر لديه إمكانية اللجوء إلى الأماكن المظلّلة والألعاب المائية. وتحظى بعض الحيوانات الأخرى، ضمنًا الغوريلا، بعصائر الفاكهة المثلجة.

ولفتت ديفيس إلى أنّ فرق رعاية الحيوان في حديقة الحيوانات "تراقب وتتحقق من جميع مواطن الحيوانات مرات عدة في اليوم"، مشيرة إلى أنّ "رعاية الحيوان وصحته الجيدة تشكلان أولوية يوميًا، بصرف النظر عن وجود الزوار، أو خلال ساعات عمل حديقة الحيوانات".