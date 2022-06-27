دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر ولاية بورصة في تركيا وجهة مثيرة لمحبي التاريخ، فهي حاضنة لمختلف المعالم الدينيّة، والثقافيّة، والتاريخيّة إذ كانت العاصمة السابقة للإمبراطورية العثمانية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة أنباء الأناضول التركية.

أما أبرز المعالم المميزة في بورصة، فتتمثل بشجرة "إينكايا" معمّرة شهدت العديد من الأحداث التاريخية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

من أقدم الأشجار المعمّرة في العالم

وتُعتبر "إينكايا" شجرة كبيرة للغاية في ولاية بورصة شمال غرب تركيا، وهي من أقدم الأشجار المعمّرة في العالم، بحسب ما ذكره مدير التسويق في شركة "سفرك" السياحية، رائد يونس، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وقال يونس: "تُعرف إينكايا باسم الشجرة المعمّرة، وكذلك بالعديد من الأسماء والألقاب، مثل الشجرة التاريخيّة، وشجرة العثمانيّين، حيث يُرجّح أن تاريخ زراعتها يعود لزمن الحقبة العثمانيّة".

ويتجاوز عمر الشجرة المعمّرة 600 عام تقريباً، وهي شاهدة على الكثير من الأحداث التاريخية، وأهمها فتح بورصة، وجعلها عاصمة الدولة العثمانية، بالإضافة إلى انطلاق عدّة فتوحات لتوسيع الدولة العثمانية.

ويبلغ ارتفاع الشجرة 37 مترًا، وتتمتع بفروع كبيرة يبلغ عرض كل منها حجم شجرة.

ورُكبت دعائم حديدية تحمل بعض الأغصان الضخمة من شدّة ثقلها، وخوفًا من كسرها، ووقوعها على الأرض.

ويغطّي ظل الشجرة الساحرة ألف متر مربع تقريباً.

محرّك اقتصادي لسكان المنطقة

وأشارت وكالة أناضول إلى أن شجرة "إينكايا" العملاقة تستقبل آلاف الزوار المحليين، والأجانب كل عام، ما يجعلها محركًا اقتصاديًا لسكّان المنطقة.

وقال يونس إن الزوار يتوافدون إلى الشجرة من أجل "الجلوس في ظلّها خلال فصل الصيف، والتمتّع بالجو البارد، والعليل نظراً لمكانها المرتفع، وكذلك للإستمتاع بما تقدّمه المقاهي المحيطة بالشجرة".

ويُعتبر جبل "أولوداغ" من الأماكن السياحية القريبة التي يمكن التوجّه إليها أيضًا عند زيارة الشجرة المعمّرة.

كما يمكن للمرء تجربة ركوب التلفريك الى الجبل، وممارسة التزلّج في فصل الشتاء، وزيارة القرية العثمانية، وشلالات "سعيد آباد" أيضًا.