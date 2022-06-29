امرأتان في المطار تكشفهما الأشعة السينية.. 109 حيوانات داخل حقيبتيهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد مسؤولون تايلانديون أنه أُلقي القبض على امرأتين في مطار سوفارنابومي في بانكوك بتهمة التهريب، بعد العثور على 109 حيوانات حية داخل أمتعتهما.

وقالت إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات في تايلاند الاثنين، إن الحيوانات البرية اكتُشفت داخل حقيبتين خضعتا لفحص بالأشعة السينية.

واكتشف مسؤولو الحياة البرية الذين استُدعوا إلى مكان الحادث نيصًا أبيض، واثنين من حيوانات أرماديلو المدرع، و35 سلحفاة، و50 سحلية، و20 ثعبانًا داخل الحقيبتين.

Credit: Department of Natural Parks and Wildlife Conservation

وأعلنت السلطات التايلاندية أنّ الحقيبتين تخصّان امرأتين هنديتين: نيثيا راجا (38 عامّا)، وزكية سلثانة إبراهيم (24 عامّا)، اللتين كان من المقرر أن تستقلّا الطائرة المتجهة إلى مدينة تشيناي الهندية.

ووُجهت للسيدتين تهمة انتهاك قانون حماية الحياة البرية، وقانون أمراض الحيوان الصادر عام 2015، وقانون الجمارك الصادر عام 2017.

ولطالما أثار تهريب الحيوانات عبر المطارات مشكلة، إذ أنه عام 2019، ورد أن رجلًا تم احتجازه في المطار، بعدما وصل إلى تشيناي الهندية من بانكوك، بسبب عثور ضباط الجمارك على شبل نمر عمره شهر داخل حقائبه.

وأفاد تقرير صدر في مارس/ آذار 2022، عن وكالة مراقبة تجارة الحياة البرية، "TRAFFIC"، أنه تم ضبط أكثر من 70 ألف حيوان بري، في 140 عملية داخل 18 مطارًا هنديًا، وذلك بين عامي 2011 و2020.

وجاء في التقرير أنّ مطار تشيناي الدولي في تاميل نادو سجّل أكبر عدد من حوادث مصادرة الحياة البرية، يليه مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي في مومباي، ثم مطار إنديرا غاندي في نيودلهي.