مصورة ترصد وحيد القرن معلقًا في السماء.. ماذا يحصل؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمسكت إيما جاتلاند بعدسة واسعة الزاوية، ووجهتها نحو السماء.

وفي إطارها، يظهر وحيد القرن مقيدًا من أنفه وأقدامه الأربعة، بينما يتم نقله جواً بواسطة مروحية.

ورغم أن المشهد كان غريبًا بالنسبة إلى جاتلاند، إلا أن الصورة التي التقطتها في تلك اللحظة أظهرت ارتباطًا بين الطبيعة والبشر.

وفي الحقيقة، هذا ما تحاول مصورة الحياة البرية، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، إبرازه في كل صورة.

التقطت المصورة إيما جاتلاند اللحظة التي تم فيها نقل وحيد القرن من محمية هلوهلوي-إيمفولوزي في كوازولو ناتال، جنوب أفريقيا. , plain_text Credit: Emma Gatland

وكان وحيد القرن يخضع لعملية نقل لأسباب أمنية من محمية "Hluhluwe-Imfolozi Game" في كوازولو ناتال، جنوب أفريقيا.

وبالنسبة إلى هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، يعتبر الجسر الجوي هو الخيار الأفضل لصحتها، خاصة أنه يساعد في فتح مجاريها الهوائية.

تأمل جاتلاند أن تلفت صورها الانتباه لجهود الحفظ حتى تتمتع الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل وحيد القرن، بحماية أكبر. , plain_text Credit: Emma Gatland

ووُلدت جاتلاند في زيمبابوي، ونشأت في جنوب أفريقيا، حيث ازداد حبها للطبيعة بعد سنوات من قضاء إجازات عائلية في بيئات خارجية ومتنوعة.

وتقول جاتلاند: "أصبحت هذه الأماكن من بين أكثر المواقع التي أشعر فيها بسعادة مطلقة".

تستمتع إيما جاتلاند بتجربة التلاعب الفني بالأضواء والألوان في صورها. , plain_text Credit: Emma Gatland

واشترت أول كاميرا لها في رحلة إلى المغرب، موضحة أن "الامتياز المطلق في الحياة بالنسبة لي هو رصد لحظة من الزمن انتهت بكبسة واحدة، ولن تحدث مرة أخرى أبدًا".

تعتبر الفيلة من بين الحيوانات المفضلة لدى مصورة الحياة البرية، إيما جاتلاند. , plain_text Credit: Emma Gatland

وتُوضح جاتلاند أن "الانخراط في المكان الذي تتواجد فيه، وتوثيقه في أبسط صوره هو الأمر الأكثر إثارة، ولكنه يمثل أيضًا تحديًا في الوقت ذاته".

وطورت جاتلاند إحساسها الفني من خلال استخدام تقنيات مختلفة واللعب بالأضواء والألوان.

قالت جاتلاند إن صورة حيوان وحيد القرن الأبيض في كلاسيري، شمال شرق جنوب أفريقيا، قد أثارت الكثير من الاهتمام، لأنها "تجاوزت الحدود" بفعل الإضاءة. , plain_text Credit: Emma Gatland

هدف أكبر

وتشير جاتلاند إلى أنها تريد لصورها أن تحكي قصة، وتأمل أن تلفت الانتباه إلى بعض القضايا الملحة التي تواجهها هذه الحيوانات، لا سيما وحيد القرن، الذي يتعرض لتهديد من الصيادين الباحثين عن قرونه.

ويتم تصنيف وحيد القرن الأبيض، الذي يظهر بشكل متكرّر في صور جاتلاند، على أنه مهدّد بالانقراض، مع وجود 18 ألف نوع فقط من الأنواع المتبقية في البرية.

كانت تجلس جاتلاند على متن قارب في بوتسوانا أثناء عودتها إلى المخيم، عندما قام فرس النهر هذا بضرب قاربها لحماية أراضيه. , plain_text Credit: Emma Gatland

وتُعد جاتلاند أيضًا مثالًا على العدد المتزايد من النساء في مجال التصوير الفوتوغرافي للطبيعة في جنوب أفريقيا.

وتأمل أن يحظى التصوير الفوتوغرافي الخاص بها بأهمية دولية وأن يلهم غيرها من المصورات، لمشاركة الطريقة التي يقمن فيها برؤية العالم.