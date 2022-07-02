مقطورة على شكل فراشة تسافر حول العالم.. ما سرها؟

مع التفاؤل بالتعافي من أزمة كورونا.. تغير المناخ يهدد صناعة السياحة حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت مقطورة تعمل بالطاقة الشمسية، الشهر الماضي، في رحلة تمتدّ لأربع سنوات، تعبر خلالها ست قارات و90 دولة، كمبادرة لوقف الاحتباس الحراري.

وتستغرق المرحلة الأولى من المشروع نحو ستة أشهر، وتقطع خلالها المقطورة مسافة 22 ألف كيلومتر بعد عبورها 32 دولة في أوروبا.

وقال لويس بالمر، العقل المدبّر وراء مقطورة SolarButterfly، إن الغرض من الرحلة تسليط الضوء على حلول أزمة المناخ الموجودة الحقيقية، وإلهام الآخرين باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع بالمر: "الرسالة تحمل في طياتها أنه من الممكن إنقاذ كوكب الأرض".

يقول مبتكر المقطورة، لويس بالمر، إنه يأمل أن تلهم الرحلة الآخرين لإجراء تغييرات من أجل مستقبل أكثر صداقة للبيئة. , plain_text Credit: Courtesy SolarButterfly

قوة الشمس

ابتكر بالمر مفهوم SolarButterfly حين كان محجورًا في منزله بمدينة لوسيرن السويسرية، خلال الجائحة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يساهم فيها المُعلم السابق، البالغ 50 عامًا، في قطاع السفر البيئي.

ففي العام 2007، كان أول شخص يقود سيارة تعمل بواسطة الطاقة الشمسية حول العالم، بعد خوضه مغامرة SolarTaxi، التي استمرت 17 شهرًا و32 ألف ميل.

وبالتعاون مع قسم الهندسة في جامعة لوسيرن في سويسرا، صنّع SolarButterfly، التي يبلغ حجمها 21 مترًا مربعًا، من مادة خفيفة الوزن تشبه الرغوة ومصنوعة من بلاستيك المحيط المُعاد تدويره.

وصُنعت الألواح الشمسية للمقطورة أيضًا من بلاستيك المحيط المُعاد تدويره لجعلها أخف وزناً، بحسب قول بالمر.

وتدّعي الشركة أنها تتمتع بأحد أعلى معدلات الكفاءة في السوق، حيث تقوم بتحويل حوالي 24٪ من ضوء الشمس الممتص إلى كهرباء.

توفر أجنحة المقطورة 80 مترًا مربعًا من الألواح الشمسية، لشحن السيارة والمقطورة. , plain_text Credit: Courtesy SolarButterfly

وتم تصميم المقطورة كي تتسع لأربعة أشخاص، وتحوي مطبخًا صغيرًا، ومرحاضًا، وغرفة استحمام، ومساحة مرنة يمكن تحويلها إلى غرفة نوم، أو اجتماعات، أو استوديو.

ومن ميزاتها البيئية الأخرى، تجميع مياه الأمطار وتنقيتها، وتزويدها بنظام تسخين للمياه بواسطة الطاقة الشمسية، كما أن الأقمشة والمفروشات مصنوعة من منسوجات قابلة للتحلّل.

وأشار بالمر إلى أنّه "شعور رائع أن تعرف أننا لا نتسبّب بأي مشكلة بيئية.. ويمكننا الاستمتاع بجمال هذا العالم من دون تدميره".

يسعى فريق SolarButterfly إلى تسليط الضوء على ألف حل لتغير المناخ. , plain_text Credit: Courtesy SolarButterfly

ألف حل لتغير المناخ

بعدما تنهي مقطورة SolarButterfly جولتها الأوروبية خلال العام المقبل، ستستكمل رحلتها إلى آسيا وأستراليا، ثم أمريكا الشمالية والجنوبية عام 2024، وأفريقيا عام 2025، قبل أن تعود إلى أوروبا حيث تكون محطتها الأخيرة في باريس في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وعلى طول الطريق، سيلتقي فريق من المتطوعين مع رواد المناخ لتسليط الضوء على ألف حل لتغيّر المناخ.

ولفت بالمر إلى "أنّنا نبحث عن مشاريع الطاقة، ومشاريع التنقل، والهندسة المعمارية، والغذاء، والزراعة، والطبيعة، وأي شيء له علاقة بتغير المناخ".

وأمل أن تتمكن SolarButterfly من إلهام المزيد من الأشخاص لإجراء تغييرات إيجابية ومستدامة.