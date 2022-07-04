دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا سنحت لك فرصة الغوص في المحيط يومًا ما، وصادفت مجموعة من حيتان العنبر الضخمة تطفو بشكل عمودي وبلا حراك، فيجب أن تعلم أن هذه الحيتان نائمة.

وبذلك، قررت الغواصة الأمريكية، سوزان بيرد، توثيق المشهد أثناء تواجدها في جزيرة دومينيكا الكاريبية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويبقى السؤال، ما سبب نوم حيتان العنبر عموديًا؟

وأوضحت بيرد أن هناك العديد من النظريات، إذ قد يرتبط الأمر بتكوين أجسامها، ووجود مادة شمعية في منطقة الرأس، وهي أخف من كثافة العضلات والعظام التي تشكل الثلث السفلي من أجسامها.

لذلك قد يكون نومها بهذه الطريقة مريحًا أكثر، وقد يتطلب جهدًا أقل للطفو عموديًا.

وقد يشكل النوم العمودي صعوبة أكبر بالنسبة للحيوانات المفترسة لاكتشافها من الأسفل لأنها تمثل كتلة أصغر بكثير، مقارنة بحجمها أفقيًا على السطح.

ومن المحتمل أيضًا أن يساهم النوم العمودي في تخفيف اضطراب المياه.

وتواجه هذه الحيتان العديد من التهديدات أبرزها: حوادث السفن، وتلوث مياه المحيط، والصيد.

وتمتلك حيتان العنبر، التي تتواجد بالمحيطات في جميع أنحاء العالم، مهارات معقدة للتواصل فيما بينها، تميزها عن المجموعات الأخرى.

وقالت بيرد، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "جمالها سريالي.. إنها ضخمة ولكن سلمية بشكل غير طبيعي.. مشاهدتها خلال فترة نومها بشكل عمودي أمر مثير للإعجاب".

وتقوم بيرد برصد سلوك حيتان العنبر بغرض تثقيف الناس حول روعة هذه الكائنات البحرية، وتشجيعهم على حماية موائلها الثمينة.