هكذا بدت الكعبة في أول صورة ملونة للمسجد الحرام في عام 1952

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت كيف بدت أول صورة ملونة للمسجد الحرام؟

وبمناسبة بدء موسم الحج، شاركت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز، المعنية بتراث، وتاريخ المملكة العربية السعودية، بتغريدة على "تويتر" أول صورة فوتوغرافية ملوّنة للمسجد الحرام.

والتُقطت الصورة في عام 1952 من قبل المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية، وفقًا للتغريدة التي نُشرت الإثنين.

وتُظهر الصورة مشهدًا مختلفًا وأكثر بساطة للمسجد الحرام الذي مرّ بمراحل توسعة عديدة عبر العقود لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوّار.

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وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد إلى أن أكثر من 369 ألف من الحجاج وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة حج هذا العام.

مع بدء موسم الحج.. ألق نظرة على أول صورة ملونة للمسجد الحرام
صورة للكعبة من عام 2019. , plain_textCredit: BANDAR ALDANDANI / Contributor

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في أبريل/ نيسان رفع عدد حجاج موسم 2022 من الداخل والخارج إلى مليون حاج، وذلك للمرة الأولى بعد موسمين اقتصر فيهما الحج على 10 آلاف، و60 ألفًا من داخل المملكة بسبب انتشار جائحة "كوفيد-19"، مقارنةً بحوالي 2.5 مليون حاج في موسم عام 2019.

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