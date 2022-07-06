في لقطات مضحكة.. قرد يحاول وضع كاميرا داخل فمه قبل إعادتها لصاحبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سألت نفسك عما قد يفعله قرد إذا أعطيته كاميرتك؟ ربما ستكون سرقتها، أول شيء سيفعله، ولكن لم يكن ذلك الحال مع المصور الأمريكي، ريموند تايلور.

ولطالما كان تايلور مفتونًا بالحيوانات، الأمر الذي دفعه لزيارة جزيرة رواتان، في هندوراس، الصيف الماضي، والتي تُعد موطنًا للعديد من الحيوانات الرائعة، مثل قردة الكبوشي.

وجرب تايلور إعطاء القرد كاميرا الـ GoPro الخاصة به، بعد أن أبدى اهتمامه بها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال تايلور في حديثه مع موقع CNN بالعربية: "القردة حيوانات ذكية وفضولية للغاية.. في أي وقت تقوم بتسليمها شيئًا ما.. فإنها ترغب في فحصه واكتشافه".

ويبدو أن القرد أحب اللعب بكاميرا الـ GoPro، حيث حاول وضعها في فمه عدة مرات، ما جعل بعض اللقطات مضحكة للغاية.

وأوضح تايلور: "أضمن أنها المرة الأولى التي يقترب فيها إلى هذا الحد من الكاميرا.. حصل القرد على لقطات جيدة لدرجة أنه يجب أن يسعى لأن يصبح مصورًا".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، إذ اعتبر بعض متابعي تايلور، الذين يزيد عددهم عن 7 آلاف مشترك على "يوتيوب"، أنه من المضحك حقًا رؤية القرد يصور نفسه بالكاميرا.

وقال تايلور: "لا تستطيع مشاهدة لقطات قريبة للقردة كل يوم.. إنها تمنح الأشخاص شعورًا بالسعادة، وأنا فخور جدًا بذلك".