القاهرة من فوق.. مصري يبرز "جوهرة الشرق" كما لم ترها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد العاصمة القاهرة موطن الأهرامات والنيل والعديد من الآثار الفرعونية في مصر، لذا سيجد الزائر دائمًا ما لا يتوقعه في هذه المدينة المزدحمة.

ورغم خوفه الشديد من الأماكن المرتفعة، استطاع مصور مصري أن يصعد إلى سطح مبنى مرتفع يطل على نهر النيل ليحصل على إطلالة فريدة لأهم معالم المدينة خلال وقت غروب الشمس.

ويُعد شغف التصوير بمثابة الدافع للمصور المصري يوسف العبد لاستكشاف الأماكن من منظور مختلف، حسبما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

صورة تجمع أهرامات الجيزة ونهر النيل، التقطها العبد من على سطح برج سكني مرتفع بحي المنيل في القاهرة, plain_text Credit: Yousef Elabd

ويحرص العبد خلال رحلاته إلى أي مكان على الوصول إلى أعلى نقطة فيه ليتمكن من خلالها استكشاف محيطه بالكامل.

ويرى العبد أن القاهرة من الأماكن المزدحمة للغاية، مشيرًا إلى أنه يواجه العديد من التحديات خلال توثيق معالمها، لذا سعى العبد إلى التفردّ بالوصول لقمة مرتفعة تمكنه من الحصول على صور استثنائية توثق القاهرة من الأعلى وقت الغروب.

يعاني العبد من رهاب المرتفعات، لكن سرعان ما تبدّد خوفه لحظة مشاهدة الإطلالة المذهلة على القاهرة بأكملها, plain_text Credit: Yousef Elabd

وفي البداية، وبعد بحث، اختار العبد ما بدا له كأطول برج سكني يطل على النيل، ليصعد إلى سطحه في محاولة لتصوير مشهد غروب الشمس من مكان مرتفع.

يمكن مشاهدة برج القاهرة من سطح المبنى الذي صعد إليه العبد , plain_text Credit: Yousef Elabd

ولم يتوقع للحظة أنه سيتمكن من مشاهدة أهم معالم القاهرة من موقعه.

ويقول: "فاجأني جمال المنظر وكان من المستحيل أن أغادر المكان بدون توثيق أجمل غروب شمس يمكن مشاهدته في القاهرة".

ومن على سطح مبنى يتكونّ من 40 طابقًا، والذي يقع في حي المنيل، تمكن العبد من مشاهدة أبرز معالم المدينة يبنها أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، وبرج القاهرة، وجبل المقطم.

العبد على سطح المبنى، صورة التقطها صديقه الذي كان يرافقه, plain_text Credit: Yousef Elabd

ويصف الصورة التي وثقها لغروب الشمس فوق الأهرامات بالخيالية، مضيفًا: "كنت أشعر وكأني جزء من مشهد سينمائي، وتمنيت لو أن الزمن يتوقف بي حتى يتسنى لي الاستمتاع بالمنظر قدر الإمكان"، متابعًا: "ببساطة كان أجمل غروب شمس شاهدته في حياتي".

وقد حظيت صورة العبد لمشهد الغروب فوق أهرامات الجيزة بتفاعل واسع النطاق من متابعيه، وبعضهم اعتقدوا أنها مشهد من مسلسل مارفل الجديد "فارس القمر"، الذي يتحدث عن شخصية ستيفن غرانت الذي يكتشف أن لديه قوة خارقة تعود لإله قمري مصري.