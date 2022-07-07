القاهرة من فوق.. مصري يبرز "جوهرة الشرق" كما لم ترها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد العاصمة القاهرة موطن الأهرامات والنيل والعديد من الآثار الفرعونية في مصر، لذا سيجد الزائر دائمًا ما لا يتوقعه في هذه المدينة المزدحمة.
ورغم خوفه الشديد من الأماكن المرتفعة، استطاع مصور مصري أن يصعد إلى سطح مبنى مرتفع يطل على نهر النيل ليحصل على إطلالة فريدة لأهم معالم المدينة خلال وقت غروب الشمس.
ويُعد شغف التصوير بمثابة الدافع للمصور المصري يوسف العبد لاستكشاف الأماكن من منظور مختلف، حسبما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
ويحرص العبد خلال رحلاته إلى أي مكان على الوصول إلى أعلى نقطة فيه ليتمكن من خلالها استكشاف محيطه بالكامل.
ويرى العبد أن القاهرة من الأماكن المزدحمة للغاية، مشيرًا إلى أنه يواجه العديد من التحديات خلال توثيق معالمها، لذا سعى العبد إلى التفردّ بالوصول لقمة مرتفعة تمكنه من الحصول على صور استثنائية توثق القاهرة من الأعلى وقت الغروب.
وفي البداية، وبعد بحث، اختار العبد ما بدا له كأطول برج سكني يطل على النيل، ليصعد إلى سطحه في محاولة لتصوير مشهد غروب الشمس من مكان مرتفع.
ولم يتوقع للحظة أنه سيتمكن من مشاهدة أهم معالم القاهرة من موقعه.
ويقول: "فاجأني جمال المنظر وكان من المستحيل أن أغادر المكان بدون توثيق أجمل غروب شمس يمكن مشاهدته في القاهرة".
ومن على سطح مبنى يتكونّ من 40 طابقًا، والذي يقع في حي المنيل، تمكن العبد من مشاهدة أبرز معالم المدينة يبنها أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، وبرج القاهرة، وجبل المقطم.
ويصف الصورة التي وثقها لغروب الشمس فوق الأهرامات بالخيالية، مضيفًا: "كنت أشعر وكأني جزء من مشهد سينمائي، وتمنيت لو أن الزمن يتوقف بي حتى يتسنى لي الاستمتاع بالمنظر قدر الإمكان"، متابعًا: "ببساطة كان أجمل غروب شمس شاهدته في حياتي".
وقد حظيت صورة العبد لمشهد الغروب فوق أهرامات الجيزة بتفاعل واسع النطاق من متابعيه، وبعضهم اعتقدوا أنها مشهد من مسلسل مارفل الجديد "فارس القمر"، الذي يتحدث عن شخصية ستيفن غرانت الذي يكتشف أن لديه قوة خارقة تعود لإله قمري مصري.