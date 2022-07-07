ماعز يتحول إلى نجم في باكستان بفضل أذنيه الطويلتين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لو امتلكت ماعز كهذا، فهل ستكون مستعدًا للتضحية به خلال عيد الأضحى؟

وتحول هذا الماعز الصغير إلى نجم شهير في باكستان مؤخرًا، وعند النظر إليه، من السهل معرفة السبب وراء ذلك.

أصبح الماعز "سيمبا" مشهورًا في باكستان. , plain_text Credit: ASIF HASSAN / Contributor

وخلال مجموعة من الصور التي التُقطت في مدينة كراتشي، من الصعب تجاهل أذني الماعز الطويلتين المتدليتين.

صورة لصاحب الماعز وهو يستعرضه أمام الكاميرا. , plain_text Credit: ASIF HASSAN / Contributor

وتُظهر بعض الصور ملامسة أذنيه للأرض تقريبًا عند وقوفه على قوائمه الأربعة.

صورة لابن ناريجو مع الماعز. , plain_text Credit: ASIF HASSAN / Contributor

صورة للماعز أثناء شرب الحليب. , plain_text Credit: ASIF HASSAN / Contributor

وفي هذه الصور، يمكن رؤية صاحب الحيوان، محمد حسن ناريجو، وهو يستعرض أذني الماعز، الذي يُدعى "سيمبا"، ومساعدته في شرب الحليب من زجاجة صغيرة.