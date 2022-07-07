ماعز يتحول إلى نجم في باكستان بفضل أذنيه الطويلتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لو امتلكت ماعز كهذا، فهل ستكون مستعدًا للتضحية به خلال عيد الأضحى؟
وتحول هذا الماعز الصغير إلى نجم شهير في باكستان مؤخرًا، وعند النظر إليه، من السهل معرفة السبب وراء ذلك.
وخلال مجموعة من الصور التي التُقطت في مدينة كراتشي، من الصعب تجاهل أذني الماعز الطويلتين المتدليتين.
وتُظهر بعض الصور ملامسة أذنيه للأرض تقريبًا عند وقوفه على قوائمه الأربعة.
وفي هذه الصور، يمكن رؤية صاحب الحيوان، محمد حسن ناريجو، وهو يستعرض أذني الماعز، الذي يُدعى "سيمبا"، ومساعدته في شرب الحليب من زجاجة صغيرة.