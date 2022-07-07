ماعز يتحول إلى نجم في باكستان بفضل أذنيه الطويلتين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لو امتلكت ماعز كهذا، فهل ستكون مستعدًا للتضحية به خلال عيد الأضحى؟

وتحول هذا الماعز الصغير إلى نجم شهير في باكستان مؤخرًا، وعند النظر إليه، من السهل معرفة السبب وراء ذلك.

بفضل أذنيها الطويلتين.. معزة تصبح نجمة في باكستان
أصبح الماعز "سيمبا" مشهورًا في باكستان. , plain_textCredit: ASIF HASSAN / Contributor

وخلال مجموعة من الصور التي التُقطت في مدينة كراتشي، من الصعب تجاهل أذني الماعز الطويلتين المتدليتين.

بفضل أذنيها الطويلتين.. معزة تصبح نجمة في باكستان
صورة لصاحب الماعز وهو يستعرضه أمام الكاميرا. , plain_textCredit: ASIF HASSAN / Contributor

وتُظهر بعض الصور ملامسة أذنيه للأرض تقريبًا عند وقوفه على قوائمه الأربعة.

بفضل أذنيها الطويلتين.. معزة تصبح نجمة في باكستان
صورة لابن ناريجو مع الماعز. , plain_textCredit: ASIF HASSAN / Contributor
بفضل أذنيها الطويلتين.. معزة تصبح نجمة في باكستان
صورة للماعز أثناء شرب الحليب. , plain_textCredit: ASIF HASSAN / Contributor

وفي هذه الصور، يمكن رؤية صاحب الحيوان، محمد حسن ناريجو، وهو يستعرض أذني الماعز، الذي يُدعى "سيمبا"، ومساعدته في شرب الحليب من زجاجة صغيرة.

بفضل أذنيها الطويلتين.. معزة تصبح نجمة في باكستان
أُطلق على الماعز اسم "سيمبا". , plain_textCredit: ASIF HASSAN / Contributor
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